Hile Yapayım Derken Hacklendiler: GTA Online Hilesi Kullananların Verileri Sızdırıldı!

GTA Online hileleriyle bilinen Atlas Menu'de yaşanan bir olay sonrası hile kullananların verileri sızdırıldı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Popüler GTA Online hile menüsü Atlas Menu, kelimenin tam anlamıyla ava giderken avlandı.

Güvenlik duvarlarını aşarak hile yapan servis, bu kez kendi duvarlarının yıkılmasını engelleyemedi ve beraberinde hile satın alınan kişilerin verileri açığa çıktı.

Hilecilerin verileri GitHub'da paylaşıldı

Rockstar'ın meşhur BattlEye koruma sistemini bile alt etmesiyle övünen Atlas Menu, siber saldırganların hedefi oldu. Üstelik bu sıradan bir hack olayı da değil, hile satın alan yaklaşık 64 bin kullanıcının tüm hassas verileri, herkesin görebileceği şekilde GitHub'da kabak gibi paylaşıldı.

Sızdırılan "düz metin" veriler arasında şunlar yer alıyor:

  • E-posta adresleri ve şifreler
  • IP adresleri ve kullanıcı adları
  • Gerçek isimler ve ödeme geçmişleri
  • Rockstar Games Social Club hesap bilgileri

Yaşanan olayın ardından Atlas Menu’nün internet sitesi de tamamen karanlığa gömüldü.

Peki olayın arkasında kim var?

Saldırıyı üstlenen kişi, bunun bir dolandırıcılığa karşı alınan intikam olduğunu belirtiyor ancak hilecileri asıl terletecek iddia başka. Saldırgan, Atlas Menu’nün kullanıcıların haberi olmadan ekran görüntüsü alan bir casus yazılım olduğunu iddia etti.

Yani başkalarının oyun zevkini sabote etmek için para ödeyen binlerce hileci, farkında olmadan kendi bilgisayarlarının anahtarını başkalarına teslim etmiş olabilir.

