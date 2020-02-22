Gün İçinde Dokunduğumuz 10 Pislik Yuvası Nesne

Özellikle virüs salgını gibi haberler gündemdeyken hijyen konusunda dikkatli olmak oldukça büyük önem taşıyor. Sizin için derlediğimiz bu listede bulunan nesneler, hijyen konusunda olumsuz etkilere sahip olacak kadar pis olabiliyor.

Günümüzdeki olanaklar sayesinde genel hijyen ihtiyaçlarını karşılamak hiç de zor değil. Artık herkes hijyenik açıdan ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini biliyor. Ancak az bilinen ve dikkate alınması gereken bazı diğer faktörler de mevcut.

Dokununca ellerimizi yıkamamız gerektiğini bildiğimiz çok açık birkaç nesne var: klozet kapağı, toplu taşıma tutacakları, çöpler bunlardan bazılar. Ancak es geçtiğimiz ve aslında pis olduğunu fark etmediğimiz birçok nesne günlük hayatta bolca karşımıza çıkıyor. Bu nesneler dikkat edilmeyince öldürmese de bağışıklık sistemine zarar verebilecek ya da bir yerimizin mikrop kapmasını sağlayacak kadar pis olabiliyorlar. İşte günlük hayatta karşımıza çıkan, arada bir silmenin zarar getirmeyeceği 10 pis nesne:

Telefon

Günlük hayatta sürekli ya elimizde, ya masamızda, ya da cebimizde bulunan bu cihazlar birçok yere değiyorlar. Bu cihazlar birilerinin öksürüklerine, pis ellerine değebildiği gibi yine pis olan bazı yüzeylerde de tutulabiliyor. Uzmanlar, telefonların klozetlerden 10 kat daha pis olduğunu savunuyor. Telefonlarda ortalama olarak 17 binden fazla bakteri bulunuyor.

Para

Uzmanlar paranın gribi en çok yayan nesnelerden olduğunu söylüyor. Bir kâğıt para tek bir günde onlarca kişinin eline değebiliyor. Bu insanlardan bazılar hastalık taşıyabiliyor ya da basitçe yeterince hijyenik olmayabiliyorlar. Bazı ülkelerin paraları, pamuk ve ketenden yapıldıklarından dolayı bakterilere oldukça uygun bir üreme alanı sunuyor. Para sürekli temizlenebilir bir nesne değil. Ancak paraya dokunduktan sonra elleri yıkamanın ya da başka bir yöntemle dezenfekte etmenin sağlık açısından daha faydalı olduğu söyleniyor.

Klavye

Birçoğumuzun temizlemeye üşendiği bu nesne kim bilir ne pisliklere maruz kalıyor. Bilgisayar başında yediğimiz yemeklerin ufak taneleri, öksürük ya da hapşırıkla sıçrayan tükürük ve mukus, elimiz yeterince temiz değilken bulaşan mikroplar… Bunlar gibi birçok neden klavyeyi gün içinde dokunduğumuz en pis şeylerden biri yapıyor. Bu nesnenin en azından birkaç haftada bir temizlenmesi öneriliyor.

Asansör düğmeleri

Asansörde kullanılan düğmeler bir gün içinde onlarca, belki yüzlerce insanın temasına maruz kalıyor ve bu da onları listeye girecek kadar pis kılıyor. İnsanları ellerinden bulaşan mikroplar, metal yüzeylerde birkaç saat kadar kalabiliyor. Bu yüzden asansör düğmelerine dokunduktan sonra ellerin temizlenmesi öneriliyor.

Gözlük

Gözlükler, yüzümüzün sağladığı nemli ve sıcak şartlar sayesinde bakteri barınma ve üremesi için oldukça uygun bir ortam oluyor. Bu bakteriler daha sonra gözlerde kaşınmaya, seğirmeye ya da bazı yaralara neden olabiliyor. Ancak gözlükleri temizlemek basit. Bulaşık deterjanı damlatılmış bir miktar ılık suda yıkamak, gözlükleri yeterince hijyenik hale getiriyor.

Oyun kumandaları

Çoğu oyuncu oyun sırasında atıştırmalık bir şeyleri yanından eksik etmiyor. Eller yağlıyken dokunulan bu cihazlar, bakterilerin üremesine oldukça kolaylık sağlıyor. Bunu engellemek için kullanım sonrasında kumandayı iyice silmek yeterli oluyor.

Ayakkabılar

Listede bulunmasının sebebi çok dikkat edilmemesi olan ayakkabılar, herkesin bildiği gibi gün içinde sayısız mikrop kaynağı yerle temasa geçiyor. Kaldırımda yürürken sıçrayan su, sokakta basılan pislikler, girilen halka açık tuvaletler; ayakkabıları pis kılan en basit etkenlerden. Ayakkabı bağcıkları da bu pislikten nasibini alanlardan biri. Bu yüzden ayakkabı bağladıktan sonra ellerin yıkanması, uzmanlarca öneriliyor.

Direksiyon

Birçok pisliğe maruz kalan bu nesneleri pisleten asıl etkenler ter ve yemek. Direksiyonlarda tehlikeli denebilecek yüzlerce çeşit mikrop bulunuyor. Temizlemesi oldukça kolay olan bu yüzeyin arada bir silinmesi tavsiye ediliyor.

Diş fırçası kapları

Diş fırçasının belirli aralıklarla değiştirilmesi gerektiği biliniyor. Ancak diş fırçalarının konduğu kaplar genelde hiç temizlenmiyor. Eve girmiş, kullanım süresini aşmış ve atılmış bütün diş fırçalarının damlattığı su, aynı yere gidiyor. Bu da diş fırçası kaplarının diş fırçası değiştikçe temizlenmesi gerektiği anlamına geliyor.

Kulaklık

Listenin en çok tehlikeye neden olabilecek üyelerinden biri kulaklıklar. Bu nesnelerde biriken kulak kiri, kulak enfeksiyonlarına ve bazı rahatsızlıklara neden olabiliyor. Kulaklıkların yine arada bir kulak çubuklarıyla temizlenmesi, uzmanlar tarafından şiddetle öneriliyor.