Artık çantamızdan eksik etmediğimiz güneş kremlerinin tarihi epey eskiye dayanıyor. Sahiden, güneş kremi fikri ilk kimin aklına geldi? Tek bir cevabı olmayan bu soruyu yanıtlayalım.

Günümüzde temel bir ihtiyaç hâline gelen güneş kremleri, bizi güneşin zararlı ışınlarından koruyarak potansiyel sağlık problemlerinin önüne geçiyor.

Peki bu velinimet için kime teşekkür etmemiz gerekiyor? Güneş kremini ilk kim buldu? Cevap, sandığınızdan biraz daha karışık!

Günümüzdeki güneş kremleri gibi olmasa da MÖ 3000’li yıllarda bile güneşten korunmak için çeşitli maddeler kullanılıyordu.

Milton Blake

MÖ 3100 yılında Mısırlılar; pirinç, yasemin ve acı bakla özleriyle güneşten korunmaya çalışıyordu. 1801 senesinde ise Kimyager Johann Wilhelm Ritter, ultraviyole ışınlarını keşfetti ve güneş yanığı hakkında sahip olduğumuz bilgiler arttı.

1932 senesinde Avustralyalı Kimyager H.A. Milton Blake, ailesinden ve arkadaşlarından maddi destek alarak 500 tüp güneş yanığı kremi üretti. Böylece ilk kez piyasaya bir güneş kremi sürülmüş oldu.

Hikâye burada bitmedi…

L'Oréal'in kurucusu Eugene Schuller, 1936 senesinde kendi formülünü geliştirerek güneş kremi satmaya başladı. 1940’larda ise Kimyager Franz Geiter, 3350 metrelik dağa tırmanırken ciddi güneş yanıkları oluştu ve bu, kendi güneş kremini geliştirmesi için ilham oldu.

II. Dünya Savaşı döneminde de ABD’li bir eczacı olan Benjamin Green, askerleri korumak amacıyla bir güneş kremi geliştirdi. Güneşten koruma faktörü olan “SPF” de Greiter sayesinde ortaya çıkmıştı.

Daha sonra kremler, çeşitli markalar tarafından geliştirilerek günümüze kadar geldi. Şimdi ise fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrılmak üzere piyasada yüzlerce güneş kremi bulunuyor.

Güneş kremlerinizi tazelerken okuyabileceğiniz diğer içeriklerimiz: