Geçtiğimiz günlerde 2021 model M3 ve M4 modelleri için bir tanıtım görseli paylaşan BMW'nin, arka planda bir trol girişiminde bulunduğu açığa çıktı. BMW'nin koyu tonlarda oluşturulmuş tanıtım görselleri üzerinde Photoshop yapan BMW hayranları, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştılar.

Otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı daima başaran Almanya merkezli otomobil devi BMW, geçtiğimiz günlerde 2021 model M3 ve M4 modellerinin tanıtım görsellerini paylaştı. Şirket tarafından yapılan paylaşımın fazlasıyla gizem dolu olması, BMW hayranları ufaktan da olsa kızdırırken, bu tanıtım görsellerinin altında da zekice düşünülmüş bir trol girişimi olduğu gün yüzüne çıktı.

2021 model BMW M3 ve M4, otomobil tutkunlarının bir süredir takibinde. Geçtiğimiz dönemlerde bu araçların kamuflajlı versiyonları casus kameralara yakalandı. Ancak BMW, kamuflaj olayını o kadar abartmıştı ki araçlarla ilgili detaylar bir türlü anlaşılamıyordu. İşte bunun üzerine paylaşılan tanıtım görsellerinin de BMW M3 ve M4'ün detaylarını göstermiyor olması, tüketicilerin tepkisiyle karşılaştı.

İşte BMW'nin M3 ve M4 için hazırladığı o tanıtım görseli

Yukarıdaki görselde de anlayabileceğiniz üzere BMW, yaklaşmakta olan yeni yüksek performanslı otomobilleri için neredeyse hiçbir detay sergilemiyor. Ancak teknoloji çağında yaşıyoruz ve Photoshop uzmanları, bu tanıtım görseli üzerinde oynama yaparak 2021 model BMW M3 ve BMW M4'ün daha fazla detayı ile tanışmak istediler. Böylesi bir durumun olacağını tahmin eden BMW grafik tasarımcıları ise bunun önlemini çoktan almışlardı.

İleri derecede Photoshop bilgisine sahip olan BMW hayranları, oluşturulan tanıtım görseli üzerinde oynayarak araçları gün yüzüne çıkarmayı planlıyorlardı. Ancak yapılan işlemler sonucunda BMW'nin yukarıdaki görsele ufak mesajlar eklediği ortaya çıktı. Bu mesajlarda araçların üzerinde, "iyi deneme" ve "hayır" ibarelerine yer verilmişti.

İşte BMW'nin Photoshop uzmanlarını trollediği o detay

Photoshop uzmanlarına prim vermek istemeyen BMW tasarımcıları, 2021 model M3'ün arka kısmına iyi deneme ibaresini açıkça görülebilecek bir şekilde ayarlamışlardı. Üstelik BMW'nin orijinal tanıtım görseline Photoshop yapıldığında bile araç üzerinde gizem çözülemiyordu. Yani Photoshop uzmanları, ava giderken avlanmışlardı.

BMW, yapmış olduğu gizemli tanıtım görseli paylaşımıyla hayranlarını kızdırmış olsa da bu detayın düşünülerek Photoshop uzmanlarının trollenmesi, BMW hayranlarını güldürdü. Görünüşe göre BMW yetkilileri, sadece kendileri istediği zaman 2021 model BMW M3 ve M4'ü tüm detaylarıyla gösterecekler ve otomobil hayranlarının da bu durumu kabullenmeleri isteniyor.