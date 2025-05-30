Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 30.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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15,6 inç ekrana sahip Lenovo bilgisayarın 512 GB SSD’si ve 12. Nesil Intel Core i3-1215U işlemcisi sayesinde istediğiniz oyunu oynayabilir, günlük işlerinizi halledebilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, %15 indirimle 11.499,00 TL’ye düşmüş durumda.

Telefonunuzu oyun konsoluna dönüştürebileceğiniz Backbone One PlayStation Edition Gen2; düşük gecikme bağlantısına, katlanabilir- kompakt tasarıma ve USB-C girişi ile şarj olabilme özelliklerine sahip. Cihaz, 6.999,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

5 anahtarı ve 4 USB şarj portu bulunan priz, aynı anda birden fazla cihazınızı şarj etmenize olanak sağlıyor. 2m uzunluğa ve yanmazlık sertifikasına sahip olan bu ürün, 806,49 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

20 saate kadar oynatma süresi ve kablosuz bağlantı seçenekleri ile güçlü ses sağlayan Anker hoparlör, su geçirmez ve yüzebilir. Keyifli zamanlar geçirebileceğiniz bu hoparlör, 14.959,55 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

1000 Mbps'ye kadar sabit, yüksek hızlı veri aktarımı sağlayan TP-Link AV1000 sayesinde evinizin her yerinde yayın yapabilir, oyun oynayabilir ya da internette gezinebilirsiniz. 300 metre menzili bulunan bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 2.515,99 TL.

Kullanıcı yorumu:

12000 DPI'a kadar ayarlanabilen Bloody mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. 7 programlanabilir tuşa ve RGB aydınlatmaya sahip bu cihaz, %16 indirimle 689,07 TL'ye düştü.

Dyson V serisi, Philips ve Bosch dikey süpürgelerle uyumlu olan iBrush stant sayesinde yerden tasarruf ederken evinizin de daha toplu durmanısını sağlayabilirsiniz. Ürün, 723,00 TL fiyatıyla günün diğer bir fırsatı oluyor.

Kullanıcı yorumu:

20W gücündeki Spigen şarj aleti, emsallerine göre daha küçük bir tasarıma sahip. Çok sayıda cihazla uyumlu olan ve aşırı ısınma koruması bulunan bu ürünü satın almak isterseniz şu an 229,00 TL’ye satılıyor.

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