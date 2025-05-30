Anker Hoparlörden Spigen Şarj Aletine: Günün Fırsatları Kapsamında Alabileceğiniz İndirimli Ürünler

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Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 30.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 Bilgisayar 

Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 Bilgisayar 

15,6 inç ekrana sahip Lenovo bilgisayarın 512 GB SSD’si ve 12. Nesil Intel Core i3-1215U işlemcisi sayesinde istediğiniz oyunu oynayabilir, günlük işlerinizi halledebilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, %15 indirimle 11.499,00 TL’ye düşmüş durumda.

Backbone One PlayStation Edition Gen2 USB-C Telefon Oyun Konsolu

Backbone One PlayStation Edition Gen2 USB-C Telefon Oyun Konsolu

Telefonunuzu oyun konsoluna dönüştürebileceğiniz Backbone One PlayStation Edition Gen2; düşük gecikme bağlantısına, katlanabilir- kompakt tasarıma ve  USB-C girişi ile şarj olabilme özelliklerine sahip. Cihaz, 6.999,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

Techuoso 5'li Duvar Prizi/ Çoklayıcı

Techuoso 5'li Duvar Prizi/ Çoklayıcı

5 anahtarı ve 4 USB şarj portu bulunan priz, aynı anda birden fazla cihazınızı şarj etmenize olanak sağlıyor. 2m uzunluğa ve yanmazlık sertifikasına sahip olan bu ürün, 806,49 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor. 

Kullanıcı yorumu:

Anker Soundcore Boom 2 Plus Bluetooth Hoparlör 

Anker Soundcore Boom 2 Plus Bluetooth Hoparlör

20 saate kadar oynatma süresi ve kablosuz bağlantı seçenekleri ile güçlü ses sağlayan Anker hoparlör, su geçirmez ve yüzebilir. Keyifli zamanlar geçirebileceğiniz bu hoparlör, 14.959,55 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor. 

TP-Link AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit 

TP-Link AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit 

1000 Mbps'ye kadar sabit, yüksek hızlı veri aktarımı sağlayan TP-Link AV1000 sayesinde evinizin her yerinde yayın yapabilir, oyun oynayabilir ya da internette gezinebilirsiniz. 300 metre menzili bulunan bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 2.515,99 TL.

Kullanıcı yorumu:

Bloody L65 Max RGB Optik Kablolu Oyuncu Mouse

Bloody L65 Max RGB Optik Kablolu Oyuncu Mouse

12000 DPI'a kadar ayarlanabilen Bloody mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. 7 programlanabilir tuşa ve RGB aydınlatmaya sahip bu cihaz, %16 indirimle 689,07 TL'ye düştü. 

iBrush Şarjlı Süpürge Standı

iBrush Şarjlı Süpürge Standı

Dyson V serisi, Philips ve Bosch dikey süpürgelerle uyumlu olan iBrush stant sayesinde yerden tasarruf ederken evinizin de daha toplu durmanısını sağlayabilirsiniz. Ürün, 723,00 TL fiyatıyla günün diğer bir fırsatı oluyor. 

Kullanıcı yorumu:

Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti 

Spigen 20W USB-C Mini Hızlı Şarj Aleti

20W gücündeki Spigen şarj aleti, emsallerine göre daha küçük bir tasarıma sahip. Çok sayıda cihazla uyumlu olan ve aşırı ısınma koruması bulunan bu ürünü satın almak isterseniz şu an 229,00 TL’ye satılıyor.

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