Yeni Ücretsiz Türk Oyunu Hackagon: Cyber Card Battler Tanıtıldı (Şimdi İstek Listesine Ekleyebilirsiniz)

Son dönemde ülkemizden çıkan oyunlar arasına bir yenisi daha eklendi. Hackagon: Cyber Card Battler artık Steam'deki yerini almış durumda.

Ülkemizde son dönemde pek çok kaliteli oyunun geliştirildiğine şahit olduk. Bunlardan bir yenisi de çok yakında Steam'de erken erişim olarak piyasaya sürülecek. Üstelik tamamen ücretsiz.

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Main Thread Games'in ilk oyunu olan Hackagon: Cyber Card Battler, bugün itibarıyla Steam'deki yerini almış durumda.

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Hackagon: Cyber Card Battler nasıl bir oyun?

Hackagon: Cyber Card Battler, siber dünyada geçen hızlı bir 1v1 kart oyunu. Çevrim içi olarak tamamen ücretsiz bir şekilde başkalarıyla oynayabileceğiniz bu oyunda bir taraf kırmızı takımda ağa sızmaya çalışırken, diğer taraf mavi takımda ağı savunmakla görevli.

İki oyuncu da kartlarını kapalı oynarken, tur sonunda her şey aynı anda açılıyor. Yani sıra diye bir şey yok. Kimse önce oynamıyor, kimse hamleye bakıp tepki veremiyor. Kazanmanın yolu rakibini okumaktan geçiyor.

Hackagon: Cyber Card Battler ne zaman çıkacak?

Şu anda erken erişim olarak çıkacağı belirtilen Hackagon: Cyber Card Battler, önümüzdeki ay Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği ve seslendirmenin de yer aldığını belirtelim.

Siz de buradan oyunu Steam üzerinden istek listenize ekleyebilirsiniz.