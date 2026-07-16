Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Yeni Ücretsiz Türk Oyunu Hackagon: Cyber Card Battler Tanıtıldı (Şimdi İstek Listesine Ekleyebilirsiniz)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Son dönemde ülkemizden çıkan oyunlar arasına bir yenisi daha eklendi. Hackagon: Cyber Card Battler artık Steam'deki yerini almış durumda.

Yeni Ücretsiz Türk Oyunu Hackagon: Cyber Card Battler Tanıtıldı (Şimdi İstek Listesine Ekleyebilirsiniz)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ülkemizde son dönemde pek çok kaliteli oyunun geliştirildiğine şahit olduk. Bunlardan bir yenisi de çok yakında Steam'de erken erişim olarak piyasaya sürülecek. Üstelik tamamen ücretsiz.

Main Thread Games'in ilk oyunu olan Hackagon: Cyber Card Battler, bugün itibarıyla Steam'deki yerini almış durumda.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Yeni Ücretsiz Türk Oyunu Hackagon: Cyber Card Battler Tanıtıldı (Şimdi İstek Listesine Ekleyebilirsiniz)
2
2

Hackagon: Cyber Card Battler nasıl bir oyun?

2

Hackagon: Cyber Card Battler, siber dünyada geçen hızlı bir 1v1 kart oyunu. Çevrim içi olarak tamamen ücretsiz bir şekilde başkalarıyla oynayabileceğiniz bu oyunda bir taraf kırmızı takımda ağa sızmaya çalışırken, diğer taraf mavi takımda ağı savunmakla görevli.

İki oyuncu da kartlarını kapalı oynarken, tur sonunda her şey aynı anda açılıyor. Yani sıra diye bir şey yok. Kimse önce oynamıyor, kimse hamleye bakıp tepki veremiyor. Kazanmanın yolu rakibini okumaktan geçiyor.

Hackagon: Cyber Card Battler ne zaman çıkacak?

2

Şu anda erken erişim olarak çıkacağı belirtilen Hackagon: Cyber Card Battler, önümüzdeki ay Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği ve seslendirmenin de yer aldığını belirtelim.

Siz de buradan oyunu Steam üzerinden istek listenize ekleyebilirsiniz.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!

GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!

GTA 6, Tuhaf Bir Kriter Yerine Getirilmediği Sürece Milyonlarca Kişi İçin "Oynanamaz" Olacak

GTA 6, Tuhaf Bir Kriter Yerine Getirilmediği Sürece Milyonlarca Kişi İçin "Oynanamaz" Olacak

Şaka Gibi Ama Gerçek: Bir Gün Aradan Sonra Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın Fiyatı Zamlandı

Şaka Gibi Ama Gerçek: Bir Gün Aradan Sonra Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın Fiyatı Zamlandı

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?

GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?

[9-16 Temmuz] Toplam Değeri 658 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[9-16 Temmuz] Toplam Değeri 658 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA Vice City Görev Bulamıyorum! Hikâye Neden İlerlemiyor?

GTA Vice City Görev Bulamıyorum! Hikâye Neden İlerlemiyor?

Oyunlar Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Mercedes Tekerleklerindeki Mühendislik Harikası Detay: Boşuna ‘Yıldız’ Olmamış!

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

Volkswagen Küçülmeye Gidiyor: İşte Fişi Çekilecek 7 Model

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com