Oyun fiyatlarının aşırı artması nedeniyle ücretsiz oyun kampanyalarına olan ilgi de doğal olarak katlanarak arttı. Oyun şirketleri de bunun farkında olduğundan yeni bir oyunu almadan önce deneyebilmeniz için sık sık ücretsiz oyun kampanyaları gerçekleştiriyor.
Bu içeriğimizde PlayStation, Xbox ve PC gibi farklı platformlarda bugün ve yarın ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz oyunları bir araya getiriyoruz. Çoğu oyunda deneme sürecinde memnun kalmanız halinde avantajlı bir şekilde satın alabilmeniz için indirim olduğunu da belirtelim.
Hafta sonu boyunca ücretsiz şekilde oynayabileceğiniz oyunlar
|Platform
|Pankapu
|Steam
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|Epic Games
|Bus Simulator 21 Next Stop
|Epic Games
|The Crew Motorfest
|Xbox
|Parcel Corps
|Xbox
|DriftCE
|Xbox
|MX vs. ATV Legends
|Xbox
|Cities Skylines II
|Steam
|Rainbow Six Siege
|Steam, Xbox
|Synth Riders
|Steam
Yeni çıkış yapan oynaması ücretsiz oyunlar:
- Infinity Nikki (PC, PlayStation)
- UFL (Xbox, PlayStation)
- Marvel Rivals (PC, Xbox, PlayStation)
- Delta Force (PC)