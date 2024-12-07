Farklı platformlarda ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz 14 oyunu bir araya getirdik. Bu oyunlardan bazıları yeni çıkış yaptı ve oynaması tamamen ücretsiz. Bazıları ise kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir oldu.

Oyun fiyatlarının aşırı artması nedeniyle ücretsiz oyun kampanyalarına olan ilgi de doğal olarak katlanarak arttı. Oyun şirketleri de bunun farkında olduğundan yeni bir oyunu almadan önce deneyebilmeniz için sık sık ücretsiz oyun kampanyaları gerçekleştiriyor.

Bu içeriğimizde PlayStation, Xbox ve PC gibi farklı platformlarda bugün ve yarın ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz oyunları bir araya getiriyoruz. Çoğu oyunda deneme sürecinde memnun kalmanız halinde avantajlı bir şekilde satın alabilmeniz için indirim olduğunu da belirtelim.

Hafta sonu boyunca ücretsiz şekilde oynayabileceğiniz oyunlar

Platform Pankapu Steam LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Epic Games Bus Simulator 21 Next Stop Epic Games The Crew Motorfest Xbox Parcel Corps Xbox DriftCE Xbox MX vs. ATV Legends Xbox Cities Skylines II Steam Rainbow Six Siege Steam, Xbox Synth Riders Steam

Yeni çıkış yapan oynaması ücretsiz oyunlar: