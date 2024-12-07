Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynayabileceğiniz 14 Oyun (PlayStation, Xbox, PC)

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Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynayabileceğiniz 14 Oyun (PlayStation, Xbox, PC)
Farklı platformlarda ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz 14 oyunu bir araya getirdik. Bu oyunlardan bazıları yeni çıkış yaptı ve oynaması tamamen ücretsiz. Bazıları ise kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir oldu.

Oyun fiyatlarının aşırı artması nedeniyle ücretsiz oyun kampanyalarına olan ilgi de doğal olarak katlanarak arttı. Oyun şirketleri de bunun farkında olduğundan yeni bir oyunu almadan önce deneyebilmeniz için sık sık ücretsiz oyun kampanyaları gerçekleştiriyor.

Bu içeriğimizde PlayStation, Xbox ve PC gibi farklı platformlarda bugün ve yarın ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz oyunları bir araya getiriyoruz. Çoğu oyunda deneme sürecinde memnun kalmanız halinde avantajlı bir şekilde satın alabilmeniz için indirim olduğunu da belirtelim.

Hafta sonu boyunca ücretsiz şekilde oynayabileceğiniz oyunlar

  Platform
Pankapu Steam
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Epic Games
Bus Simulator 21 Next Stop Epic Games
The Crew Motorfest Xbox
Parcel Corps Xbox
DriftCE Xbox
MX vs. ATV Legends Xbox
Cities Skylines II Steam
Rainbow Six Siege Steam, Xbox
Synth Riders Steam

Yeni çıkış yapan oynaması ücretsiz oyunlar:

  • Infinity Nikki (PC, PlayStation)
  • UFL (Xbox, PlayStation)
  • Marvel Rivals (PC, Xbox, PlayStation)
  • Delta Force (PC)
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