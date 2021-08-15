90'ların çocuklarının gönlünde taht kuran Half-Life 2, dün itibarıyla anlık oyuncu rekorunu kırdı. 2004 yapımı oyunun bu rekoru kırması için, binlerce oyuncunun oyuna aynı anda girmesinin sağlandığı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe Twitch yayıncıları da katıldı.

2004 yılında piyasaya sürülen Valve efsanesi Half-Life, unutulmadığını bir kez daha gösterdi. Milenyumun ilk yıllarında internet kafelerin dolup taşmasını sağlayan Half-Life, dün itibarıyla anlık oyuncu rekorunu kırdı. Peki onca sene sonra bu nasıl oldu derseniz işin o tarafı biraz ilginç.

Half-Life topluluğuna mensup oyuncular, “Breaking the Bar” (Levyeyi Kırmak) adında bir etkinlik gerçekleştirdiler. Etkinliğe katılmak isteyenlerden, UTC saat dilimine göre 15:00, Türkiye saatiyle 18:00 itibarıyla Half-Life 2’ye giriş yapmaları istendi. Bu sırada tanınmış yayıncılar da dikkat çekmek için oyunu oynadılar.

Etkinliğe Twitch yayıncıları da katıldı

Oyuncuların böyle bir etkinliği neden yaptığı bilinmez ama nihayetinde amaçladıkları rekora ulaştılar. Half-Life 2, TSİ 18:30’da tam 16,101 oyuncuya ev sahipliği yaparak anlık oyuncu rekorunu kırdı. Twitch’te oyunu seyreden toplam izleyici sayısı ise 8,630 olarak kaydedildi. Oyuncuların hedefi yalnızca 6,882 anlık oyuncu sayısını geçmek iken bu hedef ikiye katlanmış durumda.

Half-Life severlerin oyun için yaptıkları tek şey bu değil tabii. Half-Life topluluğu tarafından geliştirilen Half-Life 2: Remastered Collection, SteamDB’de yakın bir zamanda yerini aldı. Half Life 2: Update modunu da aynı topluluk geliştirmişti.