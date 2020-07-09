Universal, 2020'nin en fazla merak edilen gerilim yapımlarından biri olan Halloween Kills için bir tanıtım videosu yayınladı ve filmin vizyon tarihinin endüstri şartları nedeniyle bir yıl ertelendiğini duyurdu.

2018 yılında vizyona giren David Gordon Green imzalı Halloween filmi, yalnızca 10 milyon dolarlık Hollywood standartlarına göre mütevazı bütçesine rağmen 255,5 milyon dolar hasılat elde ederek yapımcılarının yüzünü güldürmüştü.

Universal, beklenenin üzerinde bir gişe hasılatı elde Halloween’ın devam filmi olacak Halloween Kills’i bu yılın sonlarında vizyona sokmayı planlıyordu ancak son yapılan açıklamalar ile filmin vizyon tarihinin 16 Ekim 2020’den 15 Ekim 2021’e, yani tam bir yıl ertelendiği duyuruldu.

Hepsi bu kadar da değil… Serinin üçüncü filmi olacak Halloween Ends de ertelemelerden etkilendi ve filmin vizyon tarihi 15 Ekim 2021’den 14 Ekim 2022’e çekildi. Böylece her iki film de yaklaşık bir yıllık bir öteleme almış oldu.

Universal, yeni filmi merak edenler için bir tanıtım videosu yayınlayarak erteleme haberinin oluşturduğu olumsuz havayı bir miktar olsun kırmayı hedefliyor. Tanıtım videosu, Halloween Kills’in ilk filmi aratmayacağını açık bir şekilde gösteriyor.

Filmin yönetmeni David Gordon Green ve yapımcı John Carpenter, Halloween Kills’e ilk bakışımızı attığımız YouTube videosunun altında bir açıklama paylaşarak ertelemeden duydukları üzüntüyü ve kendilerini bu ertelemeye film endüstrisinin içinde bulunduğu durumun ittiğini belirttiler.

Halloween Kills tanıtım videosu