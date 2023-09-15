Amerikan sinema dünyasının en başarılı erkek oyuncularından bir tanesi olan Harrison Ford, rol aldığı Star Wars ve Indiana Jones gibi film serileriyle gerçek anlamda bir efsaneye dönüştü. Gelin her birini aynı heyecanla izleyeceğiniz IMDb puanlarına göre en iyi Harrison Ford filmlerinden bazılarına yakından bakalım.

13 Temmuz 1942 tarihinde ABD’nin Chicago kentinde dünyaya gelen Harrison Ford, çekingen bir çocuk olduğu için kızlarla tanışma umuduyla drama derslerine katılmış ve burada içindeki oyunculuk yeteneğini keşfetmiştir. Bazı ufak roller oynadıktan sonra Coppola imzalı American Graffiti filminde rol alması, onun Hollywood dünyasındaki kariyerinin kapılarını araladı.

Star Wars orijinal üçlemesinde canlandırdığı Han Solo karakteri ile başarıyı yakalayan Harrison Ford, Indiana Jones serisi ile birlikte gerçek anlamda bir efsane olmuştur. Bugün filmleri ile dünyanın en çok gişe yapan oyuncularından biri haline gelmiş ve sayısız ödül ile kariyeri taçlanmıştır. Gelin performansını konuşturduğu en iyi Harrison Ford filmlerinden bazılarına yakından bakalım.

IMDb puanlarına göre en iyi Harrison Ford filmleri:

Patriot Games

Working Girl

Frantic

Presumed Innocent

Clear and Present Danger

Witness

The Fugitive

Blade Runner serisi

Indiana Jones serisi

Star Wars serisi

Eski ajanın peşine düşen teröristler: Patriot Games

Yıl: 1992

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Phillip Noyce

Oyuncular: Harrison Ford, Sean Bean, Anne Archer

IMDb: 6.8

İngiltere kabinesinde görevli bir bakan ve ailesine karşı gerçekleştirilen suikast girişimi, eski bir CIA ajanı olan Jack Ryan tarafından önlenir. Öldürülen tetikçilerden birinin kardeşi olan IRA militanı, Ryan’dan ve onun ailesinden intikam almaya karar verir. Tom Clancy tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlamasında, eski ajanımızın kendisini ve ailesini kurtarma mücadelesini soluksuz bir şekilde izliyoruz.

Yöneticilerinize her zaman güvenmeyin: Working Girl

Yıl: 1988

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Mike Nichols

Oyuncular: Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver

IMDb: 6.8

Working Girl filmindeki ana karakterimiz Tess, üniversite mezunu olmasına rağmen sekreter olarak çalışmaktadır. İşinde yükselmek için yöneticisine farklı farklı projeler sunar ancak ona bunların reddedildiği söylenir. Daha sonra ortaya çıkar ki aslında yöneticisi bunları kendi fikriymiş gibi anlatmıştır. Bir de üstüne sevgilisi tarafından aldatılan Tess, bu hayat böyle gitmez diyerek sıkı bir intikam planı uygulamaya başlar.

Fransa’nın ortasında dil bilmeyen bir Amerikalı: Frantic

Yıl: 1988

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Roman Polanski

Oyuncular: Harrison Ford, Betty Buckley, Emmanuelle Seigner

IMDb: 6.9

Amerika bir kardiyoloji uzmanı olan karakterimiz bir gün eşi ile birlikte Paris’e taşınır. Bu şehrin güzellikleri ile büyülenmişken ansızın karısı ortadan kaybolur. Karakterimiz Fransızca, oradaki polisler ise İngilizce bilmezler. Öylece ortada kalan ve karısını bulmaya çalışan karakterimize beklemediği bir zamanda hayatına giren güzel bir kadın yardımcı olacaktır.

Cinayetle sonlanan yasak ilişki: Presumed Innocent

Yıl: 1990

Tür: Gizem, Gerilim

Yönetmen: Alan J. Pakula

Oyuncular: Harrison Ford, Raul Julia, Greta Scacchi

IMDb: 6.9

Caroline isimli genç bir kadın ölü bulunur, en büyük şüpheli ise yasak ilişki içinde olduğu Rusty’dir fakat o masumdur. Bunun üzerine Rusty katilin peşine düşer. Ancak bu sırada karısı yasak ilişkisini öğrenmiştir ve o da Rusty’nin katil olduğuna inanır. Her şey üst üste gelmişken hala katili aramaya çalışan Rusty ilginç bir şeyle karşılaşır, katil aslında ona oldukça yakın biridir.

Kolombiya kartellerine karşı CIA: Clear and Present Danger

Yıl: 1994

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: Phillip Noyce

Oyuncular: Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer

IMDb: 6.9

Amiri hastaneye düşünce CIA müdür yardımcısı olan analist Jack Ryan, ABD başkanının bir dostunun öldürülmesi olayını incelemeye başlar. Bu olayı Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinin yaptığını öğrenince bölgeye gider ama konvoy, kartel tarafından saldırıya uğrar. Saldırıdan tek sağ çıkan kişi olan Ryan ile birlikte artık CIA ve kartel arasında bir savaş başlamıştır. Fakat bu olayların arkasında aslında derin bir komplo vardır.

Cinayetin tek tanığı 7 yaşında bir çocuk olursa: Witness

Yıl: 1985

Tür: Dram, Romantik, Gerilim

Yönetmen: Peter Weir

Oyuncular: Harrison Ford, Kelly McGillis, Lukas Haas

IMDb: 7.4

Annesi ile birlikte istasyonda trenin gelmesini bekleyen 7 yaşındaki Samuel, korkunç bir cinayete tanık olur. Olayı araştırmaya başlayan polis, aslında Samuel ve annesinin de tehlikede olduğunu öğrenir. Anne ve çocuğu koruma altına alan polis, olayı derinlemesine incelemeye başlayınca aslında görmediği daha pek çok şaşırtıcı olay olduğunu fark edecektir.

Masumsun ama kanıtlayamazsın: The Fugitive

Yıl: 1993

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: Andrew Davis

Oyuncular: Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward

IMDb: 7.8

1960’lı yıllara damgasını vurmuş aynı isimli televizyon dizisinin sinema uyarlaması olan The Fugitive filminde, karısını öldürmekle suçlanan ama aslında masum olan bir cerrahın hikayesini izliyoruz. Hapse atılan karakterimiz, yaşanan bir kaza sonrası kaçma fırsatı bulur. Hemen bu fırsattan yararlanarak kaçan cerrahın tek amacı karısının gerçek katilini bulup kendini aklamaktır.

Geleceğin en karanlık hali: Blade Runner serisi

Yıl: 1982

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

IMDb: 8.1

Usta bilim kurgu yazarı Philip K. Dick tarafından kaleme alınan Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? isimli romandan sinemaya uyarlanan Blade Runner filminde, 2019 yılında geçen karanlık bir gelecek senaryosu izliyoruz. 2017 yılında Blade Runner 2049 ismiyle bir de devam filmi çekilen yapım, bilim kurgu dünyasının kült serilerinden biri olarak kabul edilir.

Soluksuz izlediğimiz maceralar: Indiana Jones serisi

Yıl: 1981

Tür: Aksiyon, Macera

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman

IMDb: 8.4

Macera filmleri arasında en önemli serilerden bir tanesi olarak kabul edilen Indiana Jones; 1981, 1984 ve 1989 yıllarındaki üç film ile bir döneme damgasını vurdu. Daha sonra 2008 yılında bir filmi daha yapılan serinin son filmi ise 2023 yılında vizyona girdi. Harrison Ford tarafından canlandırılan ikonik Indiana Jones karakteri, bütün dünyayı geziyor ve sayısız tehlike atlatarak gizemli definelerin peşine düşüyor.

Gerçek bir bilim kurgu efsanesi: Star Wars serisi

Yıl: 1977 - 2019

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yönetmen: George Lucas

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

IMDb: 8.7

Bilim kurgu filmleri arasında gerçek bir efsane olarak kabul edilen Star Wars serisinin ilk orijinal üçlemesi 1977 - 1983 yılları arasında yapıldı. Sonraki üçleme ise 1999 - 2005 yılları arasında yapıldı. Yıllar sonra 2015 - 2019 yılları arasında bir üçleme daha yapıldı. Efsane seri bugün hala sayısız yan yapımla devam ediyor. Orijinal üçlemede ve son yapılan üçlemede ise usta oyuncu Harrison Ford, Han Solo karakterine hayat verdi.

Amerikan sinema dünyasının en başarılı oyuncularından bir tanesi olan Harrison Ford’un rol aldığı IMDb puanlarına göre en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Harrison Ford filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.