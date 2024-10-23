Bulutların üzerinde süzülürken bazılarımız bir film izleyip yolculuğun tadını çıkarabiliyor ancak bazı yolcular huzurlu ortamı bozarak dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Bu sıradan bir gerginlik değil ve davranışın bir adı da var. Air rage yani hava öfkesi denilen bu davranış neden oluyor?

Kemer ikaz ışıkları yandığında kalkmaya çalışanlar, kabin ekibine bağıranlar ya da diğer yolcuları rahatsız edenlerin dahil olduğu bu hava öfkesi tabii ki herkes için oldukça rahatsız edici bir durum.

Bazı insanların uçağa binince bu kadar sinirlenmesinin sebepleri neler?

Air rage/hava öfkesi nedir?

Uçak yolculuğu sırasında yolcunun öfke nöbetleri geçirmesi veya agresif davranışlar sergilemesine air rage deniyor. Bunlar bazen sözlü olabiliyorken bazen de iş fiziksel şiddete gidebiliyor veya kabinin ekibinin talimatlarına uymamak gibi ciddi olaylar da yaşanabiliyor.

Kısacası hava öfkesi, hava yolculuğunun olağan akışını bozan, uçak içindeki diğer yolcuların ve ekibin güvenliğini tehlikeye atan her türlü agresif davranışı ifade ediyor.

Hava öfkesinin nedenleri neler?

Uçakta sınırlı hareket alanı olması bazı yolcularda klostrofobi veya huzursuzluk yaratabiliyor. Bunun yanı sıra havaalanı güvenlik kontrolleri, uçağa biniş süreci ve uçak korkusu gibi unsurların sinirleri oldukça yıpratmasının üzerine bir de türbülans eklendi mi stres ve anksiyete ortaya çıkabiliyor.

Alkol servis edilmesi de bu durumu ortaya çıkaran nedenlerden biri. Bazı kişilerde öfkeyi tetikleyebiliyor ve agresif davranışları da beraberinde getiriyor.

Özellikle uzun mesafeli uçuşlarda, jet-lag ve uykusuzluk da önemli bir sorun hâline geliyor. Vücudun saat düzeninin bozulması ise tahammül seviyesini epeyce düşürüyor.

Pilot, kabin ekibi ve hava koşullarının kişi yerine kontrolü elinde tutması da öfke patlamasına sebebiyet verebiliyor. Aslında bir nevi kişi kontrolü kaybetmiş gibi hissediyor.

Hava öfkesi olaylarının artmasının sebebi ne?

Genellikle bu tanıma giren insan sayısı eski yıllarda daha azdı ancak son yıllarda olayların ardı arkası kesilmiyor. Bunun arkasında ise pandeminin getirdiği stres ve değişen uçuş kuralları gibi faktörler bulunuyor.

Maske takma zorunluluğu, hijyen önlemleri ve havaalanındaki uzun bekleme süreleri yolcuların sinirlerini yıpratıyor. Ayrıca uçuşların iptali veya rötarlar gibi durumlar da yolcuların sabrını daha da zorlar hâle geliyor.

Hava öfkesi nasıl önlenebilir?

Bu tür davranışların önüne geçmek için hem hava yolları hem de yolcular birtakım önlemler alabilir. Hava yolları, kabin ekibine bu tür durumlarla başa çıkmaları için özel eğitimler verirken, alkol tüketimini de sınırlandırabilir.

Yolcular ise uçuş öncesinde rahatlamak için meditasyon yapabilir veya stres seviyelerini düşürmek adına derin nefes egzersizleri deneyebilirler. Ayrıca uzun uçuşlarda bol su içmek ve hafif yemekler tüketmek de yorgunluğu azaltarak daha sakin bir uçuş deneyimi yaşanmasını sağlar.

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