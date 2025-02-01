Köpeğinizin veya kedinizin hareketlerinden ne istediğinizi biliyor olabilirsiniz peki onunla iletişim kurmak ister miydiniz?

Kulağa oldukça ilginç ve heyecanlı geliyor değil mi? Konu yapay zekâ olunca mümkün değil diyemiyoruz.

Günümüzde yapay zekâ teknolojileri, hayvanların gizemli dünyasına açılan kapıları aralıyor. Bakalım yakın gelecekte onlarla istediğimiz şekilde iletişim kurabilecek miyiz?

Yapay zekâ ve hayvan iletişimi arasındaki bağlantı

Yapay zekânın büyük veri setlerini analiz etme ve kalıpları tanıma konusundaki yeteneğini artık biliyoruz. Arıların dans ederek yiyecek kaynaklarını bildirme ya da yunusların ıslıklarla iletişim kurduğu da biliniyor.

İşte bu noktada yapay zekânın analiz yeteneği devreye giriyor ve hayvanların sesli ve sözsüz iletişimlerini çözümleyerek onların dilini anlamamıza yardımcı oluyor.

Ortada önemli projeler var.

ABD merkezli kâr amacı gütmeyen Earth Species Project (ESP), yapay zekâ kullanarak hayvanların seslerini ve davranışlarını anlamayı hedefliyor.

2030’a kadar insanların diğer türlerle iletişim kurabilmesini veya en azından ne dediklerini anlayabilmesi amaçlanıyor. Bu süreçte, belirli hayvanların seslendirme kalıpları üzerine yapılan araştırmalara fon sağlayarak da önemli adımlar atıyorlar.

Ama işler o kadar da basit değil!

Bilimsel sorunlar beraberinde geliyor.

Nörobiyologlar, yapay zekânın insan ve hayvanlar arasında gerçek gerçek bir iletişim sağlaması için hayvanların kendi iletişim sinyallerini kullanması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca yapay zekânın hayvanlara hitap ederken sanki türdeşiyle iletişim kuruyormuş gibi ölçülebilir tepkiler üretmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar.

Her ne kadar yapay zekâ, hayvanların iletişim sinyallerini analiz etmede büyük potansiyele sahip olsa da bu alanda bazı zorluklar mevcut.

Özellikle, hayvanların iletişim sinyallerini doğru bir şekilde yorumlamak ve bu sinyalleri insan diline çevirmek oldukça karmaşık bir süreç. Hayvanların iletişim sinyallerinin bağlamını anlamak da önemli.

Bu nedenle de yapay zekânın hayvanlarla tam anlamıyla iletişim kurmamızı sağlaması için daha fazla araştırma ve geliştirme çalışmasına ihtiyaç var.

Peki ya etik tarafı?

Bazı hukuk araştırmacıları, hayvanlarla iletişim kurulması ile hayvan refahı, koruma ve hayvan haklarına yönelik mevcut yaklaşımların yeniden değerlendirileceğini savunuyor.

Ancak bunun kötüye kullanılması ihtimaller dahilinde. Deniz canlılarını ağlara çekmek için sesler kullanmak veya hayvanların katledildiği endüstrilerde üretimi arttırmak için yapay zekâ acımasız şekilde kullanılabilir. Bu da trajik bir son demek ve hayal etmek maalesef ki zor değil.

Her ne kadar bu hedefe ulaşmak için katedilmesi gereken uzun bir yol olsa da yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular, gelecekte hayvanların dünyasını daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir. Belki de bir gün, kedinizin size ne söylemek istediğini gerçekten anlayabileceksiniz.

Yapay zekânın ve teknolojinin geleceği: