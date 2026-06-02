[Haziran 2026] Bu Ay Çıkacak Yeni Oyunlar

Haziran ayı tıpkı Mayıs ayı gibi oyun bakımından gerçekten dolu dolu geçecek. Gelin bu ay çıkacak oyunlara hep birlikte göz atalım.

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçti. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olduk. 2026 yılına girmemizle birlikte yeni oyunların ardı arkası kesilmezken Haziran 2026'da da bizleri bir dizi yeni oyun bekliyor.

Peki bu ay hangi oyunları oynayacağız? Bizleri hangi oyunlar bekliyor? Bu içeriğimizde Haziran 2026 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.

Haziran 2026'da çıkacak oyunlar

  • Final Fantasy 7 Rebirth (NS2, XSX) – 3 Haziran
  • eFootball Kick-Off! (NS2) – 3 Haziran
  • CALX (PC) – 4 Haziran
  • Donkey Kong 64 (NS, NS2) – 4 Haziran
  • The 7th Guest Remake (PC, XSX, PS5) – 4 Haziran
  • Gothic 1 Remake (PC, XSX, PS5) – 5 Haziran
  • Voidling Bound (PC) – 9 Haziran
  • Starseeker: Astroneer Expeditions (PC, PS5, XSX, NS2) – 11 Haziran
  • Denshattack! (PC, XSX, PS5, NS2) – 17 Haziran
  • The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PC, XSX, PS5, NS2) – 18 Haziran
  • Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, XSX) – 18 Haziran
  • R-Type Tactics I • II Cosmos (PC, XSX, PS5, PS4, NS2, NS) – 18 Haziran
  • UsoNatsu: The Summer Romance Bloomed From A Lie (NS) – 18 Haziran
  • UFC 6 (PS5, XSX) – 19 Haziran
  • Dead or Alive 6 Last Round (PC, XSX, PS5) – 25 Haziran
  • Star Fox (NS2) – 25 Haziran
  • Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains (PC, XSX, PS5, NS2, NS) – 30 Haziran

Gothic 1 Remake

2001 yapımı kült RPG klasiğinin modern teknolojilerle küllerinden doğmuş hali olan Gothic 1 Remake, oyuncuları büyülü bir bariyerle kapatılmış, acımasız ve tehlikeli maden kolonisine geri götürüyor. Hayatta kalmak için kolonideki üç farklı fraksiyondan birine katılmak zorunda olduğunuz bu yapım; tamamen yenilenmiş modern dövüş sistemi, yaşayan dinamik dünyası ve Unreal Engine 5 ile baştan aşağı büyüleyici bir görselliğe kavuşan atmosferiyle ikonik "İsimsiz Kahraman"ın hikâyesini yeni nesle taşıyor.

  • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
  • Çıkış Tarihi: 5 Haziran 2026

UFC 6

Karma dövüş sanatlarının en prestijli organizasyonunu ekranlara taşıyan UFC 6, serinin bugüne kadarki en gerçekçi ve organik dövüş simülasyonunu sunuyor. Geliştirilmiş Frostbite motoru, "Markerless Capture" ve yeni nesil "Sapien" teknolojisi sayesinde her dövüşçünün kendine has duruşu, gardı, hareket biçimleri ve darbelere verdiği anlık fiziksel tepkiler birebir ringe yansıtılıyor. "Hall of Legends" gibi yeni tek oyunculu modlarla da dövüşçülerin efsaneleşme hikayelerini sıfırdan deneyimleme şansı veriyor.

  • Platform: PlayStation 5, Xbox Series X/S
  • Çıkış Tarihi: 19 Haziran 2026

Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

