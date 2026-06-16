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[Haziran 2026] Steam Next Fest Başladı: Binlerce Yeni Oyun Demosunu Deneyebilirsiniz!

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Oyun dünyasının en sevilen etkinliklerinden biri olan Steam Next Fest, Haziran ayına özel yeniden kapılarını açtı.

[Haziran 2026] Steam Next Fest Başladı: Binlerce Yeni Oyun Demosunu Deneyebilirsiniz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Şubat ayında gerçekleştirilen bir önceki Steam Next Fest etkinliğinin üzerinden tam dört ay geçti ve Valve, Haziran ayına özel yeni Next Fest dönemini başlattı.

Özellikle birçok yerli yapımın da yer aldığı Steam Next Fest kapsamında binlerce oyunun demosunu ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

[Haziran 2026] Steam Next Fest Başladı: Binlerce Yeni Oyun Demosunu Deneyebilirsiniz!
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Hangi demolar öne çıkıyor?

Binlerce ücretsiz demonun yer aldığı bu etkinlikte her şeyi tek tek denemek, takdir edersiniz ki oldukça zor.

Steam'in Next Fest için özel olarak hazırladığı sayfada işlevsel kategoriler ve gelişmiş filtreleme seçenekleri mevcut. Bu filtreleri kullanarak tam olarak kendi oyun zevkinize, sevdiğiniz türlere ve mekaniklere uygun oyunları görüntüleyebilirsiniz. Tabii bunun dışında şu ana dek popüler olan pek çok demo da mevcut. Bunları sizler için listeledik:

  • Cardora
  • Over the Hill
  • County of Fortune
  • Pimbolas
  • Beaconfall
  • Interstellar Inn
  • Dice Carnival
  • Enginefall
  • Deck of Potential
  • Abashed
  • Kill Through
  • Hearthguard
  • Idyll Isle

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Yeni Steam Next Fest etkinliği, 22 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Etkinlik bittikten sonra bazı geliştiricilerin demoları platformda aktif tutmaya devam edeceği belirtilse de birçoğu erişimi kapatacak.

Bu yüzden beğendiğiniz oyunları şimdiden istek listenize eklemeyi unutmayın. Keyifli oyunlar!

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