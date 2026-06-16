[Haziran 2026] Steam Next Fest Başladı: Binlerce Yeni Oyun Demosunu Deneyebilirsiniz!

Oyun dünyasının en sevilen etkinliklerinden biri olan Steam Next Fest, Haziran ayına özel yeniden kapılarını açtı.

Şubat ayında gerçekleştirilen bir önceki Steam Next Fest etkinliğinin üzerinden tam dört ay geçti ve Valve, Haziran ayına özel yeni Next Fest dönemini başlattı.

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Özellikle birçok yerli yapımın da yer aldığı Steam Next Fest kapsamında binlerce oyunun demosunu ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz.

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Hangi demolar öne çıkıyor?

Binlerce ücretsiz demonun yer aldığı bu etkinlikte her şeyi tek tek denemek, takdir edersiniz ki oldukça zor.

Steam'in Next Fest için özel olarak hazırladığı sayfada işlevsel kategoriler ve gelişmiş filtreleme seçenekleri mevcut. Bu filtreleri kullanarak tam olarak kendi oyun zevkinize, sevdiğiniz türlere ve mekaniklere uygun oyunları görüntüleyebilirsiniz. Tabii bunun dışında şu ana dek popüler olan pek çok demo da mevcut. Bunları sizler için listeledik:

Cardora

Over the Hill

County of Fortune

Pimbolas

Beaconfall

Interstellar Inn

Dice Carnival

Enginefall

Deck of Potential

Abashed

Kill Through

Hearthguard

Idyll Isle

Yeni Steam Next Fest etkinliği, 22 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Etkinlik bittikten sonra bazı geliştiricilerin demoları platformda aktif tutmaya devam edeceği belirtilse de birçoğu erişimi kapatacak.

Bu yüzden beğendiğiniz oyunları şimdiden istek listenize eklemeyi unutmayın. Keyifli oyunlar!