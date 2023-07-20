Hepsiburada'da yapacağınız tüm alışverişlerinizde, yalnızca 1 TL karşılığında Premium’lu olarak yüzlerce liralık tasarruf edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Her geçen gün her şeyin fiyatı artarken, alışveriş yaparken fırsatları ve indirimleri kovalamayan kalmamıştır sanırım. Markalar da bu durumu avantajlarına çevirmek için ellerinden geleni yapıyorlar tabii ki.

Bu markalardan biri de Hepsiburada ve Hepsiburada indirimlerin yanında farklı fırsatlarla da müşterilerine avantajlı alışveriş deneyimi sunuyor. 18 Temmuz'da başlayan ve 23'üne kadar devam edecek Premium İndirim Günleri de bu fırsatlardan biri.

Peki 1 TL'ye nasıl oluyor da yüzlerce lira tasarruf ediliyor

Bildiğiniz üzere Hepsiburada'nın Premium üyelik sistemi var. Bu sistem ile ayda 14,90 TL karşılığında pek çok avantaja sahip olabiliyorsunuz. Ancak eğer ilk kez Premium üyesi olacaksanız, ilk ay yalnızca 1 TL ödeyeceksiniz!

Gelin ilk ay 1 TL karşılığında Hepsiburada ile sahip olacağınız avantajlara bir göz atıp yüzlerce lira tasarruf nasıl oluyor bir bakalım;

Hepsiburada'da kargo ücreti 26,90 TL, randevulu teslimat ise 24,90 TL. Fakat Premium üyelerine ücretsiz!

Hepsiburada Premium ile tüm alışverişlerinizden %3 Hepsipara kazanıyorsunuz.

Aylık üyeliği 99,90 TL olan BluTV üyeliğine Premium ile hediye olarak sahip oluyorsunuz.

Mobilya montajı ve Lastik Kapımda gibi hizmetlerden ise %50 indirim ile faydalanabiliyorsunuz.

Tüm bunların yanında Premium'lulara özel indirimlerden, taksit avantajlarından ve daha fazlasından da yararlanabiliyorsunuz.

Böylece her alışverişiniz size tasarruf ettirmenin yanında aynı zamanda kazandırıyor da.

Premium'un birinci yılına özel devam eden Premium İndirim Günleri'nde 1 TL'ye Premium üyesi olmak isterseniz buraya, özel indirimlerden yararlanmak isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz!

İşte Premium İndirim Günleri’nden Sizin İçin Seçtiğimiz 5 Ürün

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