Her Bütçeye Uygun 11 Kablosuz Kulaklık Modeli

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, artık daha çok kablosuz kulaklıklarla kullanıyorlar. Bizler de sizler için, farklı fiyat aralıklarındaki 11 kablosuz modelini derledik.

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren kablosuz kulaklıklar, tüketicilerin sıklıkla tercih ettikleri ürünler haline geldi. Bugün neredeyse her tüketici, kendi ihtiyaçları doğrultusunda hem kaliteli ses veren hem de tek şarjla uzun süre kullanım imkanı sunan kablosuz kulaklıklara sahip olmak istiyorlar. Bizler de şimdi, sizler için son dönemlerin trend kablosuz kulaklık modellerini listeledik.

Şimdi sizlere, farklı fiyat aralıklarında bazı kablosuz kulaklık modellerinden bahsedeceğiz ve ihtiyacınız olan ürünü satın almak istemeniz durumunda, bu ürünlere ulaşabileceğiniz bağlantıları da kulaklıkların yanına iliştirdik. Eğer özellikle son dönemlerde yeni bir kablosuz kulaklık arayışınız bulunuyorsa, haberimizi okumaya devam etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, sizler için derlediğimiz kulaklık modellerine geçelim.

Farklı fiyat aralıklarında, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kablosuz kulaklıklar

i100 TWS Bluetooth kulaklık

Fiyat: 109.99 TL

i100 TWS, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın piyasaya sürdüğü AirPods modellerine benzerliğiyle tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. iOS ya da Android fark etmeksizin tüm telefonlarla kullanabileceğiniz bu kablosuz kulaklık, fiyatı dolayısıyla tercih edilebilecek bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

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Haylou GT1 Bluetooth kulaklık

Fiyat: 129.89 TL

Yaklaşık 12 saat kullanım imkanı sunan Haylou GT1, IPX5 sertifikası ile tere karşı dayanıklılık sergiliyor. Tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği ürünlerden bir tanesi olan GT1, Bluetooth 5 desteğine sahip ve iki farklı renk seçeneğinde satın alınabiliyor.

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Xiaomi Mi Airdots Bluetooth kulaklık

Fiyat: 139.90 TL

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin en popüler akıllı kulaklık modellerinden bir tanesi hiç şüphesiz Mi Airtdots. Şirket, 12 saate kadar kullanım imkanı vadettiği kablosuz kulaklık modeli ile milyonlarca tüketiciye hizmet veriyor. Bluetooth 5.0 desteğiyle hem iOS hem de Android telefonlarda kullanabileceğiniz Mi Airdots, severek kullanabileceğiniz bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Ürüne sahip olmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Haylou GT2 Bluetooth kulaklık

Fiyat: 159 TL

Haylou GT2, kablosuz kulaklıklara fazla para vermek istemeyen ancak kaliteli bir ürün arayışında olan tüketiciler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 3.5 saat kesintisiz konuşma ya da müzik dinleme imkanı sunan GT2, şık tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. GT2'nin şarj kutusunu 2 saatte, kulaklıkları ise 1.5 saatte şarj ederek kullanabiliyorsunuz.

Eğer son dönemlerde bir kablosuz kulaklık arayışındaysanız ve Haylou GT2 tercihiniz oldu ise, ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

QCY T5 Bluetooth kulaklık

Fiyat: 169.90 TL

Küçük tasarımlara sahip olan kablosuz kulaklıklar, zaman zaman tüketiciler tarafından tercih edilmiyor. İşte sizler de daha büyük yapıda bir kulaklığa sahip olmak ve çok da para ödemek istemiyorsanız, QCY T5'i tercih edebilirsiniz. 4 ila 5 saat aralığında kullanım imkanı vadeden kulaklık, sahip olduğu gürültü azaltma teknolojisi ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Samsung Level U Bluetooth kulaklık

Fiyat: 174 TL

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un kablosuz kulaklık modellerinden bir tanesi olan Level U, şirketin popüler kulaklık modellerinden bir tanesi. Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Level U, 10 saate kadar kesintisiz müzik dinleme fırsatı veriyor. Ses kalitesiyle de kendisini ispatlamış olan Level U, sahip olduğu iki mikrofon ile kaliteli bir görüşme yapma imkanı sunuyor.

Ürüne hemen sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Airdots Pro Bluetooth kulaklık

Fiyat: 299.90 TL

Sizler için derlediğimiz kablosuz kulaklık modelleri arasında Xiaomi'yi ikinci kez görüyoruz. Bu kez karşımıza, son dönemlerin en popüler kablosuz kulaklık modellerinden bir tanesi olan Airdots Pro çıkıyor. IPX4 sertifikası ile suya dayanıklı olan kulaklık, 10 saat kesintisiz müzik keyfi sunuyor. Üstelik bu kulaklığı yeniden kullanabilmek için sadece 1 saat müziğe ara verip, ürünü şarj etmeniz gerekiyor.

Xiaomi'nin Airdots Pro modeline sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Philips TAUT102BK/00 Bluetooth kulaklık

Fiyat: 357.64 TL

Tüketici elektroniği grubundaki ürünleri ile tüketicilerden tam not almayı başaran Philips, TAUT102BK/00 model kodlu kulaklıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Fazlasıyla hafif ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken kulaklık, toplamda 12 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca Philips'in bu kablosuz kulaklık modelleri, ses kalitesiyle de ön plana çıkmayı başarıyor.

Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Airdots Pro 2 Bluetooth kulaklık

Fiyat: 439 TL

Xiaomi'nin duyurulduğu günden beri gündemden düşmeyen kablosuz kulaklık modeli Airdots Pro 2, gerek tasarımı gerekse özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gürültü engelleme özelliğine sahip olan ürün, yüksek ses kalitesi ile de ön plana çıkarken 4 saat kesintisiz, 14 saat de kutusuyla birlikte kullanılabiliyor. Ürün, Türkiye'deki pek çok tüketici tarafından da tercih ediliyor.

Xiaomi'nin Airdots Pro 2 modeline sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Huawei FreeBuds 3 Bluetooth kulaklık (Huawei Band 3e hediyeli)

Fiyat: 999 TL

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefonlarının yanı sıra giyilebilir teknolojik ürünleri ile de gündemde kalmayı başarıyor. Bugün milyonlarca tüketici, Huawei'nin akıllı telefonlarının yanı sıra kablosuz kulaklık ve akıllı bileklik ya da saat gibi ürünlerini tercih ediyorlar. Gürültü engelleme özelliğine sahip olan bu kulaklıklarsa 4 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor.

Eğer sizler de hem Huawei'nin FreeBuds 3 kulaklıklarına hem de Band 3e modeline sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu arada, Band 3e modelinin şu sıralar 119 TL karşılığında satıldığını hatırlatalım.

Sennheiser 508524 Momentum Bluetooth kulaklık

Fiyat: 1.597 TL

Ses kalitesi deyince akıllara gelen ilk şirketlerden bir tanesi olan Sennheiser, kablosuz kulaklıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin 508524 Momentum modeli ise gerek ses kalitesi gerekse tasarımıyla üstünlüğünü sergileyebiliyor. Fiyatı yüksek gibi görünüyor olsa da Sennheiser ile tanıştıktan sonra bu fiyata değdiğini kendiniz de hissedebileceksiniz.

Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.