Hesabına Yanlışlıkla Gelen Parayı Harcayan Vatandaşa Hapis

Kayseri'de yaşayan O.A., tanımadığı biri tarafından yanlışlıkla hesabına yatırılan 3500 TL'yi harcadı. Bunun üzerine dava açılan O.A., 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Günümüzde sık sık banka hesaplarımızdan başka kişilere ya da kurumlara para gönderiyoruz. Bazen IBAN numaralarını ya da hesap numaralarını yanlış giriyor ve alakasız kişilere para aktarımı gerçekleştirebiliyoruz.

Benzer bir durumda hesabına yanlışlıkla 3500 TL yatırılan O.A., bu parayı harcadı. Savcılığın "dolandırıcılık" suçlamasıyla mahkemeye gittiği O.A., 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken 8 bin lira da adli para cezası aldı.

Suç olmadığını bilmediğini iddia etti

Başka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan O.A.'nın davası 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden sınava katılan sanık, savunmasında bu parayı harcamanın suç olduğunu bilmediğini ifade etti.

Müşteki Y.E.'nin katılmadığı duruşmada, O.A. dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye çıktı. Sanık O.A., tanımadığı birinin banka hesabına yatırdığı 3500 TL'nin kimin tarafından yatırdığını bilmediğini, kendisine de konuyla ilgili kimse ulaşmadığı için parayı harcadığını ifade ederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanık O.A. hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin TL idari para cezası kararı verdi.

Hesaba yanlışlıkla para yatırılırsa ne yapılmalı?

Hesabınıza yanlışlıkla para yatırılması durumunda iade işlemini gerçekleştirmeniz en doğrusu olacaktır. Yanlışlık fark edildiğinde yapılması gerekenler ise şu şekildedir: