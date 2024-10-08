Hibrit ve Plug-in Hibrit Arabalar Arasındaki Fark Tam Olarak Ne? Hangisi Daha Avantajlı?

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Hibrit ve plug-in hibrit arabaların çalışma prensipleri arasındaki fark ne? Hangisi daha avantajlı?

Otomobil seçiminde yakıt tasarrufu çok önemli bir rol oynuyor. Hâl böyle olunca da hibrit araçlara olan talep artıyor.

Ancak hibrit araç araştırmalarına başlayanların karşısına iki seçenek çıkıyor; hibrit ve plug-in hibrit. Peki bu ikisi arasındaki fark ne, hangisi daha avantajlı? 

Hibrit otomobilleri, içten yanmalı motorla birlikte elektrikli bir motora da sahip arabalar olarak tanımlayabiliriz.

hibrit araba

Hibrit araçlar, genellikle frenleme sırasında üretilen enerjiyi geri kazanarak bataryalarını doldurur. Tamamen elektrikli bir sürüşe sahip olmasalar da, kısa mesafelerde sadece elektrik motorunu da kullanabilir.
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Plug-in hibrit otomobiller ise, hibritten farklı olarak  şarj edilebilir bir bataryaya sahip olan hibrit otomobillerdir.

Plug-in hibritler, elektrik motoru ile daha uzun mesafeler de kat edebilir. Bu otomobillerde içten yanmalı motor, batarya tükendiğinde veya ekstra güç gerektiğinde devreye girer.

Yani iki tip arasındaki en büyük farkları şarj imkânı ve menzil olarak özetleyebiliriz.

Peki hangisi daha avantajlı?

Aslında bu sorunun cevabı sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre değişir. Eğer aracınızı daha kısa mesafelerde kullanıyorsanız ve bulunduğunuz bölgede şark etme imkânınız varsa plug-in hibrit sizin için daha avantajlı olabilir. Ancak durum tam tersiyse hibrit araçlar sizin için daha uygun olabilir.

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