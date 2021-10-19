Honda, Civic Sedan'ın sportif versiyonu 2022 Civic Si'yi resmen duyurdu. Tasarımıyla da teknolojisiyle de performansıyla da kendine hayran bırakan araç, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.

Japon otomobil devi Honda, Civic'in sportif ögelerle donatılmış versiyonu olan "Civic Si"yi duyurdu. Özellikle de genel görünümüyle dikkat çeken otomobil, 2022 model olarak piyasaya sürülecek. Tasarımıyla etkileyen araç, sunduğu performans ile de hiç de fena değil. Peki Honda'nın yenilenen Civic Si modeli, tüketiciye neler sunuyor?

Açık konuşmak gerekirse Honda Civic Si, normal versiyona kıyasla fazlasıyla heyecan verici. LED farlarla karşımıza çıkan araç, Civic Sedan'dan daha agresif görünmesini sağlayan bir tampona sahip. Ayrıca ön ızgara yapısı da 2021 model Civic Sedan'a kıyasla oldukça farklı. Arka kısma baktığımızda ise Honda Civic Sedan'ın pek de kabul görmeyen farlarının değiştiğini görüyoruz. Bu bölüm, Si versiyonunda daha şık bir şekilde dizayn edilmiş durumda.

Karşınızda 2022 Honda Civic Si

2022 model Honda Civic Si, iç tasarımda ise orijinal versiyon ile benzer. Ancak mühendisler, bu özel versiyonu daha sportif kılabilmek adına kırmızının ön plana çıktığı kumaş koltuklar kullanmayı tercih etmişler. Bu kırmızı renkli detaylar, ön panelde ve kapılarda da bizleri karşılıyor. Civic Sedan'da yer alan konsola gömülü multimedya sistemi, Civic Si'de ise konsolun üzerine doğru yerleştirildi. 9 inç boyutundaki multimedya ekranı, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğine de sahip. Şirket ayrıca, bu versiyonda Bose marka subwooferlı özel ses sitemi kullanıyor.

Kaputun içine baktığımızda, 1,5 litrelik turboşarj motorun Civic Si'ye hayat verdiğini görüyoruz. Benzinli yapıdaki bu motorun ürettiği güç, tam 200 beygir. Honda, Civic Si'nin önceki versiyonunda ise 205 güç üretimi yapabilen daha güçlü bir motor kullanıyordu. Ancak bu kez düş güçmüş durumda. Mühendisler, aradaki farkın tork ile kapatıldığını, yüksek performanstan ödün verilmediğini ifade ediyorlar. Şanzıman bölümüne geldiğimizde ise 6 ileri manuel seçenekten başka bir imkan sunulmuyor. Vites değişiminin daha iyi hissedilmesi için özel bir çalışma yürüten Honda, vites yolunu yüzde 10 kısaltmış durumdalar.

Honda'nın düzenlenen etkinlikte duyurulan yeni aracı, önümüzdeki aylarda tüketicilerin beğenisine sunulacak. Ancak şirket, şu an için fiyatla ilgili herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedi.

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