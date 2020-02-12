Geçtiğimiz sene vizyona giren ve seyircileriyle buluşan Terminator: Dark Fate, Screen Junkies ekibinin elinden kaçamadı. Ekip, Honest Trailer serisine Dark Fate’i de konuk etti ve eleştiri yağmuruna tuttu.

1984 yılında çıkan Terminatör filmi, 1991 yılında Terminator: Judgement Day ile başarısını sürdürmüş, ilk iki filme göre biraz daha düşük kalan Terminator 3: Rise of the Machines ile bir üçleme haline gelmişti.

Ancak maziden kalan güzel hatıraların ekmeğini yemeye devam etmek isteyen yapımcılar, Terminator serisini beyaz perde de tekrar devam ettirme kararı aldılar ve 2015 yılında Terminator Genesys’i vizyona soktular. Film ne eleştirmenler ne de seyirciler tarafından sevildi ve 155 milyon dolarlık bütçesine rağmen 440 milyon dolarlık gişe hasılatı elde edebildi.

Terminator: Dark Fate ile düşüşe devam

2015 yılındaki gişe hasılatından ders çıkarmayan yapımcılar, 2019 yılında elini tekrar Terminator serisine attı ve Terminator: Dark Fate’i izleyicilere sundu. 2015’teki Genesys’e göre daha çok beğenilen film, gişe hasılatında ise çok daha kötü bir tablo sergiledi.

Ülkemizde 1 Kasım 2019’da vizyona giren Terminator: Dark Fate, toplamda 185 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi. Ancak Genesys’e göre daha fazla bütçeye sahip olan film gişede sadece 261 milyon dolar gelir elde edebildi. Film, ülkemizde ise 104 bin kişi tarafından izlendi ve 2,1 milyon TL’lik hasılat elde edebildi.

Gişeden pek de umduğunu bulamayan film, Screen Junkies kanalının da eleştiri oklarından kaçamadı. Honest Trailer video serisinde Dark Fate’i de ele alan Screen Junkies ekibi, filmin 1991 yılnda çıkan Judgement Day filmini boşa çıkardığını ancak yine de çok kötü bir film olmadığını söyledi. Siz de Screen Junkies’in Dark Fate videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.