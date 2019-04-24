Honor, Kaybolan Telefonunu Bulana 5.000 Euro Ödül Verecek

Çin'li teknoloji üreticisi Honor, prototip olarak ürettiği bir akıllı telefon modelini kaybetti. Şirket, telefonu bulana 5.000 Euro (yaklaşık 32.000 TL) ödül vereceğini duyurdu.

Huawei'nin alt şirketi olan Honor ilginç bir olaya imza attı. Honor'da her firmanın yaptığı gibi üretim öncesi test edilmesi için telefonu çalışanlarına test edilmesi için veriyor. Ancak telefon test aşamasında kayboldu. Almanya'da yaşanan olayda, telefonun nerede olduğu bilinmiyor. Honor ise telefonu bulmak için çalışmalarına başladı. İlan veren Honor, telefonu bulup getirene 5.000 Euro ödül vereceğini açıkladı.

Paksalya tatili dolayısıyla Almanya'nın Dülsseldorf şehrinde bulunan ailesinin yanına giden şirketin pazarlama departmanı çalışanlarından Moritz Scheidl, tatilin ardından eve döndüğünde telefonunu bulamadı. Scheidl, telefonu şarj etmek için çantasını aradığında bulamadığını ifade ediyor. Şu an için telefonun akıbeti belli değil. Cihaz çalındı mı yoksa düştü mü bilinmiyor ancak şirket telefonu aramaya devam ediyor. Gündeme gelen bu konu sonrasında sosyal medya kullanıcıları, Honor'ın bunu reklam amaçlı yaptığı düşünülüyor. Şirket, iddialara karşılık olarak böyle bir şeyin mümkün olamayacağını belirtiyor. Honor tarafından yapılan açıklamalarda, telefonun arka tarafından kameranın gizlenmesi için gri renkli bir kap kullanıldığı belirtiliyor.