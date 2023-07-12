Katlanabilir akıllı telefon piyasasındaki rekabet giderek artıyor. Honor ise bu artan rekabete bugün tanıttığı Magic V2 ile katıldı. Bugün Çin’de tanıtımı yapılan Honor Magic V2, 9.9 mm kalınlığıyla en ince katlanabilir akıllı telefon oldu.

Samsung, vivo ve TECNO gibi pek çok markanın katlanabilir akıllı telefon alanına girmesiyle bu pazardaki rekabet artmaya devam ediyor. Apple ise, halen bu pazara girmeyi düşünmüyor gibi görünüyor. Daha önce çıkardığı telefonlarla adından söz ettiren Honor, bugün Çin’de gerçekleştirdiği etkinlikte en yeni katlanabilir telefonu Magic V2 ile de dikkat çekmeyi başardı.

Magic V2’nin katlanmış hali 1 cm’den ince ve ağırlık olarak Apple’ın en yeni telefonu iPhone 14 Pro Max’ten daha hafif. iPhone 14 Pro Max 240 gr ağırlığındayken, Honor Magic V2 ise 237 gr ağırlığa sahip. Cihaz her ne kadar katlanmış haliyle 1 cm’den ince olsa da cihazın açık halinin kalınlığı 4.7 mm. Gelin Honor Magic V2’ye daha yakından bakalım.

Honor Magic V2’nin açık hali neredeyse bir tablet boyutunda!

Bugün tanıtılan Honor Magic V2 modeli, sadece 9.9 mm kalınlığıyla bugüne kadarki en ince katlanabilir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Magic V2, deri versiyonuyla 231g; cam versiyonuyla 237 gramlık ağırlığı ile iPhone 14 Pro Max’ten daha hafif olmasına rağmen, büyük bir 5.000 mAh bataryaya sahip. Aynı zamanda cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından destekleniyor.

Markanın diğer katlanabilir akıllı telefonu Magic Vs'ye benzer şekilde büyük bir dikdörtgen kamera modülü ile gelen Magic V2, katlandığında yalnızca 9,9 mm ölçülere sahip oluyor. Cihazın açık haliyle inceliği ise 4,7 mm.

Honor, Magic V2'nin geleneksel bir çubuk telefon olan Huawei Mate 50RS'yi kalınlık açısından geride bıraktığının da altını çiziyor.

Magic V2, Luban titanyum adı verilen yeni bir menteşe teknolojisine de sahip. Bu teknoloji, cihazın herhangi bir sorun yaşamadan 400.000 katlamaya dayanabilmesini sağlıyor. Ayrıca menteşeler, İsveç SGS altın sertifikasına da sahip.

Honor Magic V2; 6,43 2376×1060 BOE OLED dış ekrana sahip. 120Hz LTPO yenileme hızı ve 3840Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyen cihaz, 2500nit tepe parlaklığı sunuyor. Honor Magic V2'nin iç kısmındaki ekran, dış kapakla aynı yenileme hızı ve karartma frekansına sahip, iç panelde ise 7,92 inç 2344×2156 BOE OLED panel bulunuyor.

Kamera özelliklerine gelecek olursak cihaz bizi 50MP’lik bir ana kamera ile karşılıyor. Hemen altında 20MP OIS destekli telefoto lens bulunuyor. Cihazın dış ekranında ise 16MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Ekran İç: 7.92 inç, LTPO OLED, 1984 x 2272 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı Dış: 6.45 inç, OLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16 GB Depolama 512GB / 1TB Ön kamera 16 Megapiksel Arka kamera 50 Megapiksel Batarya 5000mAh İşletim sistemi MagicOS 13

Honor Magic V2 fiyatı:

Magic V2'nin Çin'de yapılan etkinliğinde 16GB RAM+256GB versiyonu için 8,999 yuan yani yaklaşık 1,300$ fiyat etiketi açıklandı. 16 GB RAM+512 GB versiyonu için 9,999 yuan (~1,450$), 16GB RAM+1TB Ultimate versiyonu için ise 11.999 yuan (~1.700 $) fiyat biçildi.