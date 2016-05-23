"Türkiye'nin En Popüler 4 Telefon Markasından Biri Olacağız"

Türkiye'deki birinci yıllarını kutlamak amacıyla bir etkinlik düzenleyen Honor Türkiye, etkinlik sırasında Türkiye'deki hedefleri hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

Huawei’nin alt markası olarak hizmet vermekte olan Honor, dün gece İstanbul’da düzenlediği bir etkinlik ile Türkiye’deki birinci yıl dönümünü kutladı. Etkinlik sırasında oldukça iddialı açıklamalarda bulunan Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong, hedeflerinin Türkiye’nin en popüler dört akıllı telefon markasından biri olmak olduğunu söyledi.

Honor’un Türkiye’de oldukça yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Kong, “Türkiye’deki birinci yılımızda tüketiciler ile aramızda sıkı bir bağ kurduk. Piyasaya sürdüğümüz tüm modeller büyük ilgi gördü. Tüketicilerimizin ürün ve tasarımlarımıza olan ilgisi, dijital dünyaya ve inovasyona olan yakınlığı bizi daha yakından tanımalarını sağladı.” dedi.

Honor’un pazardaki konumu ve Türkiye hedefleriyle ilgili olarak da konuşan Kong, “Marka olarak küresel sektördeki gerilemeye rağmen hızlı büyümeyle konumumuzu güçlendirdik. Araştırma şirketi IDC rakamlarına göre küresel akıllı telefon pazarı, 2018 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla göre %3,1 düşüş kaydetti, ancak biz Honor’un yıl sonu pazar payını %27,1 olarak gerçekleştirerek büyük bir artış sağladık. Bu yıl hem dünyanın hem de Türkiye’nin en büyük dördüncü akıllı telefon markası olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya ve yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Honor’un özellikle genç tüketicilerin ilgisini fazlasıyla çektiğini belirten Kong, “Bir yıl içinde 100.000 kişilik bir fan grubu oluşturduk. Bu kadar kısa sürede gençlerin markamızla bağ kurması ve markamızı devamlı takip etmesi, bizi hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan ve üretilen ürünler ile dijital dünyadaki yerimizi sağlamlaştırdık. Bunu daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençlerin dijital alanda bekledikleri hız, ileri teknoloji ve çeşitlilik gibi unsurları onlara sunacak ürünleri, dünyayla aynı zamanda sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.