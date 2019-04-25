Honor 8S Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Honor'un giriş seviyede en dikkat çeken akıllı telefonu olması beklenen Honor 8S, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle resmi olarak tanıtıldı.

Huawei’nin alt markası olarak hizmet veren Honor, şirketin en yeni giriş seviye akıllı telefonu Honor 8S’i duyurdu. Damla çentikli tasarımıyla iyi bir ekran/gövde oranı sunan Honor 8S, iki ayrı dokuya sahip arka paneli ile özgün bir görünüm sunmayı başarıyor. Cihazda bulunan göz koruma modu, mavi ışığı azaltarak göz ve uyku sorunlarının önüne geçiyor.

Honor, çoğu giriş seviye telefon gibi Qualcomm yerine MediaTek işlemciyi tercih ediyor ve cihazın kalbine MediaTek MT6761 işlemciyi yerleştiriyor. 2 GB RAM’i ile günlük kullanım için yeterli bellek kapasitesini sunan cihaz, 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Ayrıca cihazın hafızasını genişletmek isterseniz MicroSD kart desteği de bulunuyor.

Honor 8S Özellikler

MediaTek Helio A22 işlemci

2 GB RAM, 32 GB depolama

5.71 inç HD+ ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

13 MP, f/1.8 arka kamera

5 MP ön kamera

3.020mAh batarya

Altın, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan Honor 8S, 130 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bu da cihazın Türkiye’deki vergilendirme uygulaması dışında 749 TL civarında bir fiyata sahip olacağı anlamına geliyor.