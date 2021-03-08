VPN kullanarak yalnızca yasaklı internet sitelerine giriş yapmazsınız, aynı zamanda daha özgür ve daha güvenli bir internet deneyimine ulaşırsınız. Resmi internet sitelerinden indirerek kullanabileceğiniz Hotspot Shield ve benzeri en iyi 4 Google Chrome eklentisini listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık.

VPN kullanımı için bu hizmeti sunan mobil uygulamaları ve yazılımları indirebilir ya da bu özelliğe sahip Opera ve benzeri internet tarayıcılarını kullanabilirsiniz. Ancak en popüler internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome üzerinden VPN kullanarak internete bağlanmanın en kolay yolu, bir Google Chrome VPN eklentisi kullanmaktır. Bu eklentiler arasında en bilinen örneklerden birisi Hotspot Shield VPN eklentisi diyebiliriz.

Hotspot Shield ve benzeri en başarılı Google Chrome VPN eklentilerinin çoğu ücretli olarak hizmet veriyor. Elbette ücretsiz olarak kullanabileceğiniz onlarca VPN eklentisi, mobil uygulaması, yazılımı var ancak bunlar çok temel düzeyde bir hizmet sunuyorlar. Hotspot Shield ve benzeri en iyi 4 Google Chrome eklentisini kullandığınız zaman çok daha hızlı, güvenli ve özgür bir internet kullanım deneyimi yaşayacaksınız.

Hotspot Shield benzeri Google Chrome eklentileri:

Windscribe

CyberGhost

ExpressVPN

Private Internet Access

Saldırgan reklamları engelleyebilen Windscribe

400’den fazla sunucu ve 60’dan fazla ülke üzerinden VPN bağlantısı sağlayan Windscribe’ın ücretsiz bir versiyonu bulunuyor ancak ücretsiz versiyonda hem sunucu ve ülke seçenekleri daralıyor hem de aylık 10 GB kullanım sınırı getiriliyor. Windscribe VPN eklentisini tüm özellikleri ile beraber kullanmak istiyorsanız aylık 9 dolardan başlayan ücretli abonelik paketlerini inceleyebilirsiniz.

Windscribe, sunduğu VPN hizmetinin yanı sıra gelişmiş bir reklam engelleme özelliğine de sahip. Sınırsız cihazda kullanım imkanı sunan Windscribe; video reklamlarını, sosyal medya reklamlarını, pop-up reklamları başarıyla engelliyor. Üstelik özelleştirebileceğiniz bir ayar ile bir internet sayfasını kapattığınız zaman internet tarayıcısının önbelleğine yedeklenen tüm verilerin silinmesini otomatik hale getirebilirsiniz.

Tek hesap ile 7 faklı cihazda bağlanabileceğiniz CyberGhost:

9600’dan fazla sunucu ve 90’dan fazla ülke üzerinden VPN bağlantısı sağlayan CyberGhost’un ücretsiz versiyonunda sunucu sayısı 8’e, ülke sayısı ise 4’e düşüyor ancak bu bağlantı bile piyasadaki pek çok farklı ücretsiz VPN hizmetine göre çok daha güçlü bir bağlantı sunuyor. CyberGhost VPN eklentisini tüm özellikleri ile beraber kullanmak istiyorsanız aylık 12,99 dolardan başlayan ücretli abonelik paketlerini inceleyebilirsiniz.

7 farklı cihazda kullanım imkanına sahip CyberGhost, başarılı VPN hizmetinin yanı sıra ücretli versiyonda tüm interneti bir anda kesebileceğiniz bir internet kill switch, güvenli Flash erişimi ve hızlı bir müşteri desteği sunuyor. Sık Sık Torrent kullanıyorsanız CyberGhost’un hızlı ve güvenli Torrent akış hizmeti oldukça işinize yarayacak. Ücretsiz versiyonu bile piyasadaki en başarılı VPN hizmetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Netflix, Amazon Prime ve Disney+ gibi servislerin yurt dışı kütüphanelerine ulaşabileceğiniz ExpressVPN:

3 binden fazla sunucu ve 90’dan fazla ülke üzerinden VPN bağlantısı sağlayan ExpressVPN’in ücretsiz versiyonu bulunmuyor ancak sunduğu son derece geniş özellikler ile pek çok uzman, aldığı paranın tam hakkını verdiğini düşünüyor. Aylık 12,95 dolardan başlayan ücretli abonelik paketlerine sahip olan ExpressVPN, VPN hizmetinin yanı sıra geniş çaplı internet güvenliği de sağlıyor.

Aynı anda 5 farklı cihazda kullanabileceğiniz ExpressVPN’i Google Chrome eklentisi olarak kullanmak için masaüstü versiyonunu bilgisayarınıza kurmalısınız. ExpressVPN, herhangi bir üçüncü taraf internet sitesinin konum bilgilerinize ulaşmasını ve olası konum sahtekarlığını engelliyor. Aynı zamanda WebRTC sızıntı koruma ve HTTPS Everywhere yani gizli konum hizmeti de sunuyor. Netflix, Amazon Prime, YouTube gibi güçlü VPN engelleyici platformlarda bile başarıyla çalışıyor.

Mikrofon ve kamera erişimini engelleyebileceğiniz Private Internet Access

11 binden fazla sunucu ve 74’den fazla ülke üzerinden VPN bağlantısı sağlayan Private Internet Access’in ücretsiz versiyonu bulunmuyor ancak ExpressVPN’den bile daha geniş özellikler sunduğu için aldığı parayı hak ediyor diyebiliriz. Aylık 9,95 dolardan başlayan ücretli abonelik paketlerine sahip olan Private Internet Access, sunduğu VPN hizmetinin yanı sıra internet bağlantısı sırasında aklınıza gelecek - gelmeyecek tüm tehlikelere karşı da koruma sağlıyor.

Aynı anda 10 farklı cihazda kullanabileceğiniz Private Internet Access; üçüncü taraf çerez engelleme, Flash engelleme, WebRTC sızıntı koruması, otomatik veri doldurma gibi pek çok farklı özellik sunuyor. Gelişmiş konum engelleme hizmetinin yanı sıra mikrofon ve kamera erişimi engelleme gibi uygulaması zor özellikleri de başarıyla gerçekleştiriyor. Diğer VPN hizmetlerinin aksine Private Internet Access kullanırken indirme hızı düşmesi yaşamıyorsunuz.

Çok daha hızlı, güvenli ve özgür bir internet deneyimi için kullanabileceğiniz Hotspot Shield ve benzeri en iyi Google Chrome eklentilerini listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık. Listedeki VPN hizmetlerinden birini kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.