Huawei'nin yeni amiral gemisi serisinde yer alan HiSilicon Kirin 9000 işlemci, AI Benchmark'taki performans testinde zirveye oturdu. İşlemci, performans testinde 216.6 puan almayı başardı.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz gün akıllı telefon dünyasına ses getiren yeni amiral gemisi serisi Mate 40'ı duyurmuştu. Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modellerinden oluşan akıllı telefon serisi, şirketin yeni işlemcisi Kirin 9000'den gücünü alıyordu.

Huawei, yeni seriyi tanıttığı sırada Kirin 9000 işlemcisi hakkında bazı bilgiler de paylaşmıştı. Şirketin iddiasına göre bu işlemci, günümüz amiral gemilerinde yer alan Qualcomm'un Snapdragon 865+ işlemcisine göre %25 CPU, %150 NPU ve %50 GPU performansı sunuyordu.

HiSilicon Kirin 9000 AI Benchmark'ta boy gösterdi:

İşte bugün, Huawei'nin bu iddiasının ne kadar gerçek olup olmadığını gösteren test sonuçları açıklandı. AI Benchmark üzerinde performans testine giren Kirim 9000 işlemcisi, Huawei Mate 40 Pro'nun listede en üst sırayı kapmasını sağladı. Yani Huawei, Qualcomm'u geçmeyi başarmıştı.

AI Benchmark'ta yer alan sonuçlara göre HiSilicon Kirin 9000, 216.6 puanla zirvedeki yerini aldı. İşlemci, günümüz amiral gemilerinin işlemcileri olan MediaTek Dimensity 1000+ ve Qualcomm Snapdragon 865+'ı ardında bıraktı. Huawei, etkinlik sırasında işlemcisi için 'piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden birisi' ifadesini kullanmıştı.

Huawei'nin yeni Kirin 9000 işlemcisi, TSMC'nin 5 nm teknolojisinden geçerek üretildi. İşlemci, bir büyük 3,13 GHz'lik Cortex A-77, 2.54 GHz'lik üç orta boyutlu Cortex A-77 ve 2.05 GHz'lik 4 küçük Cortex-A55 olmak üzere 8 çekirdekli bir CPU'ya ve 24 çekirdekli Mali-G78 GPU'ya ev sahipliği yapıyor. 5G desteğiyle de birlikte gelen üstün performanslı işlemci, 3,13 GHz frekansa kadar çıkabiliyor.

Huawei, yeni işlemcisiyle birlikte mobil dünyada bir ilki de başarmıştı. Kirin 9000 işlemcisi, sahip olduğu 15,3 milyardan fazla iletkenle 15 milyar iletken sınırını aşan ilk işlemci olmuştu. Huawei'nin sahip olduğu iletken sayısı, Apple'ın yeni işlemcisi A14'ün iletken sayısından %30 fazlaydı.