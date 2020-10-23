Huawei: Mate 40 Serisi 3 Yıl Boyunca Donmadan Kullanılabilir

Mate 40 serisi ile ilgili iddialı açıklamalarda bulunan Huawei tüketici işleri CEO'su Yu Chengdong, Kirin 9000 işlemcili telefonların donmadan üç yıl kullanılabileceğini belirtti.

Dün yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mate 40 Serisini, ilk kulak üstü kablosuz kulaklığı FreeBuds Studio’yu, özel tasarım akıllı saati Watch GT 2 Porsche Design'ı ve yeni akıllı gözlüğü Eyewear II'yi duyuran Huawei’nin dolu dolu geçen lansmanının etkileri devam ediyor.

Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+’a güç veren Kirin 9000 5G işlemcisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Huawei tüketici işleri CEO'su Yu Chengdong, son derece iddialı sözler sarf etti. Chengdong’a göre Mate 40 modelleri, ilk günkü gibi donmadan üç yıl kullanılabilecek.

Açıklamalarına Huawei’nin dört yıl önce vermiş olduğu “akıllı telefonlarda 18 ay boyunca donmadan kullanım” sözünü hatırlatarak başlayan Chengdong, bu sözü yenilemekle kalmadı, aynı zamanda Kirin 9000’den güç alan Mate 40 serisi ile birlikte donmadan kullanma süresinin 36 ay yani 3 yıla uzadığını ifade etti.

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Kirin 9000 işlemcisi sekiz çekirdekli bir CPU’ya, 24 çekirdekli bir GPU’ya üç çekirdekli bir NPU’ya ve 15,3 milyar transistöre sahip. Ayrıca Huawei, lansman sırasında paylaşmış olduğu grafikte Mate 40 serisinde performansın üç yıllık bir kullanım sonunda yalnızca yüzde 2,5 düşeceğini iddia etmişti.

Bu noktada yanılgıya düşmemek için küçük bir açıklama yapmamız gerekiyor. Huawei, söz konusu yüzde 2,5’lik düşüşün cihazın sistem performansında gerçekleşeceğini belirtiyor. Üçüncü parti uygulamalara gelecek güncellemelerle uygulamalarda performansın daha az ya da daha çok düşme ihtimali de bulunuyor.