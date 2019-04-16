Apple'ın akıllı telefonları için 5G modemler konusunda Huawei ile anlaşma yapabileceği yönünde çıkan dedikodular yalanlandı.

Apple’ın 5G ile ilgili problemleri şirketin şu an öncelikli konularının başında geliyor. Teknoloji devinin 5G modem alabileceği şirketler arasında Qualcomm, Samsung, Huawei ve MediaTek bulunuyor. Qualcomm ile süren hukuk mücadelesi ve MediaTek'in henüz Apple kalitesinde olmaması ise şirketin seçeneklerini azaltıyor.

ABD’nin problemler yaşadığı Huawei konusunda ise geçtiğimiz günlerde bir dedikodu ortaya atılmış ve Apple’ın Huawei’den 5G modemler alabileceği söylenmişti. Analyst Summit 2019’da Huawei temsilcisi, “Yonga stratejimizde herhangi bir değişiklik bulunmuyor ve Apple ile 5G modemler konusunda bir iletişimimiz yok” dedi ve bu dedikodulara nokta koydu.

Ortaya atılan bir diğer iddiaya göre Apple ile Samsung arasında 5G modemler için bir iletişim gerçekleştirildi. Apple, Samsung Electronics System LSI departmanına 5G modem yongalarının tedarik konusunu sordu. Ancak Samsung, akıllı telefonlar için 5G modem tedarik seviyesinin yetersiz olduğunu söyledi.

Güney Kore, Galaxy S10 5G ile birlikte ülke çapında 5G ağlarını aktif etmeye başladı. Telefonun satışa çıkmasıyla birlikte Güney Kore, 5G ağ planlarını da yapmaya başladı. Hatta Korea Telecom, üç farklı 5G fiyatlandırma seçeneği sundu. Bunlar arasında en ilgi çekici olanı ise 'Super Plan' adı verilen; gerçek limitsiz, hız sınırı olmayan bir internet sunan ve 70 dolarlık bir fiyata sahip olan seçenek. Sunulan paketin limitsiz 4G LTE’den daha ucuz olduğunu da ekleyelim. Gelişmeler göz önüne alındığında bu sene içerisinde daha fazla 5G telefonun çıkması bekleniyor.

Apple’ın 5G konusunda rakiplerinden geri kalması, şirketin gelirlerine önemli darbe vurabilir. Bu konudaki çözümlerinin de oldukça sınırlı sayıda olduğunu düşünürsek Apple’ın geçmişteki bazı ilişkilerini gözden geçirmesi gerekebilir. Qualcomm’dan gelen “Apple, telefon numaramızı biliyor, hâlâ San Diego’dayız” açıklaması ise Apple ile Qualcomm arasındaki ilişkide tekrar bir kıvılcım yakabilir.