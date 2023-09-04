Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS'un, 2024 yılında PC'lere geleceği açıklandı. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği ve sistem gereksinimleri gibi detaylar henüz gizemini koruyor.

ABD ile Çin hükümeti arasındaki ticaret savaşında harcanan marka, tahmin edebileceğiniz üzere Huawei'ydi. Daha birkaç yıl önce akıllı telefon dünyasının bir numarası haline gelen şirket, Google Servisleri'ni kullanamaz olunca kendi işletim sistemini yayınlamak zorunda kaldı. HarmonyOS olarak isimlendirilen işletim sistemi, bir süredir Huawei markalı akıllı telefonlar ile tabletler kullanılabiliyor.

Ancak gelen son haberler, HarmonyOS'un yakında daha fazla cihazda kullanılabileceğini gözler önüne seriyor. Huawei'nin eski üst düzey yöneticileri arasında yer alan Wang Chenglu tarafından yapılan bir açıklama, HarmonyOS'un yakında bilgisayarlara geleceğini ortaya koydu. Bu durum, yakın zamanda Windows'a dişli bir rakip geleceğini gösteriyor.

HarmonyOS, 2024 yılında PC'lerde kullanılacak!

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da Chenglu'ya şöyle bir soru yöneltildi: "HarmonyOS, gelecek yıl PC'lerde kullanılabilecek mi?". Huawei yöneticisi, bu soruyu çok net bir şekilde yanıtladı ve "Evet" cevabını verdi. İşte bu yanıt, HarmonyOS'un PC'lere geleceğini gözler önüne sermiş oldu. Wang Chenglu'nun geçtiğimiz yıla kadar Huawei'de yazılım ekibinin bir numarası olduğunu söyleyelim. Yani HarmonyOS ile ilgili konuşan isim sıradan bir Huawei yöneticisi değil.

HarmonyOS'un PC'lere geleceği kesinleşmiş olsa da hâlâ bilgi sahibi olmadığımız pek çok şey var. Öyle ki bu işletim sisteminin ihtiyaç duyacağı sistem gereksinimleri belli değil. Ayrıca işletim sisteminin 2024'ün hangi döneminde PC'lere ulaşacağı da bilinmiyor. Mevcut Huawei bilgisayarların Windows kullanmaya devam mı edeceği yoksa güncelleme ile HarmonyOS'a mı evrileceği de belli değil.

HarmonyOS, aslında PC'lerde çoktan çalıştırıldı!

Bağımsız geliştiriciler, Huawei'nin yeni işletim sistemini PC'lerde çoktan çalıştırdılar. Bu bağlamda; Intel Core i5-8265U işlemci kullanan bir dizüstü bilgisayarda HarmonyOS işletim sistemini çalıştırıldı. İlginç bir şekilde, HarmonyOS ile Intel tabanlı dizüstü bilgisayarda uyumsuzluk sorunu yaşanmadı. Bilgisayarın tüm donanımı işletim sistemine entegre edilebildi.

Bu gelişmenin önemli olduğunu söylemek mümkün. İşletim sistemi sektörünün bir numarası hiç şüphesiz Microsoft ancak Windows, bazı kullanıcılar tarafından yalnızca alternatif bulunamadığı için kullanılıyor. Eğer HarmonyOS bilgisayarlarda iyi bir performans sunabilirse, Windows'a sıkı bir rakip olabilir. Tabi neler yaşanacağını görmek için en azından 2024 yılına kadar beklemek gerekecek.

HarmonyOS'un HP dizüstü bilgisayarda çalıştırıldığı video: