Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bugün düzenlenen bir lansmanla uygun fiyatlı telefonlarda 5G desteği sunacak Kirin 820 5G yonga setini tanıttı. Kirin 810'un halefi olan yeni yonga seti, pek çok performans iyileştirmesini de beraberinde getiriyor.

Son zamanlarda sıkıntılı dönemlerden geçen Huawei, orta sınıf akıllı telefonlara odaklanacak olan yeni HiSilicon Kirin 820 5G yonga setini tanıttı. Honor 30S lansmanında geçen yılki Kirin 810’un halefi olarak tanıtılan Kirin 820 5G, bütçe dostu telefonlarda 5G desteği sağlayacak olmasıyla dikkat çekiyor.

Selefine benzer şekilde 7 nm işlemci teknolojisi kullanılarak üretilen yonga seti, 4 ARM Cortex-A76 çekirdek ve 4 ARM Cortex-A55 çekirdekten oluşuyor. Bu noktada yonga setindeki ARM Cortex-A76 çekirdeklerden biri 2,36 GHz hızında çalışırken diğer üçüyse 2,22 GHz hızında çalışıyor. ARM Cortex-A55 çekirdeklerin 1,84 GHz hızında çalıştığı yonga seti, böylece önceki nesle kıyasla %27’ye kadar performans artışı sunuyor.

Kirin 820 5G, önceki nesle kıyasla büyük bir performans artışı sunacak:

Grafik işlem birimi konusunda Kirin 820 5G, Kirin 810’daki Mali-G52 GPU’ya göre yaklaşık %38 daha iyi performans sunan Mali-G57 6 çekirdekli GPU kullanıyor. Geliştirilmiş GPU, aynı zamanda GPU Turbo ve Kirin Gaming+ 2.0 için destek sunuyor. Huawei, ayrıca yapay zekâ performansını eski nesle kıyasla %73 artıran NPU (Neural-network Processing Unit) birimine de Kirin 820 5G’de yer verdi.

Kirin ISP 5.0’lı Kirin 820 5G, tıpkı amiral gemisi yongası Kirin 990’da olduğu gibi DSLR kalitesinde görsel gürültü azaltma yapabilecek ve bunu BM3D adı verilen yeni filtreleme algoritması sayesinde uygulayacak. Kirin ISP 5.0, ayrıca bu yongaya sahip cihazların 60 FPS’de 4K video kaydı yapmasına da imkân sunacak.

Yonga seti, 5G özelliklerini kullanıcıya sunmak için çift mod SA / NSA 5G’yi destekleyen Kirin 990’dakiyle aynı modemi kullanıyor. Bu noktada bugün tanıtılan Honor 30S, yeni Kirin 820 5G yonga setine sahip ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Honor 30S hakkında daha fazla bilgi almak ve telefonun özelliklerine göz atmak için bu bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz haberimize göz atabilirsiniz.