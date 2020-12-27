Huawei'nin Kirin Yonga Setli İlk Dizüstü Bilgisayarı Gözüktü

Teknoloji devi Huawei'nin yakında piyasaya sürmesi beklenen ilk Kirin yonga setli dizüstü bilgisayarı bugün özellikleriyle gözüktü. Bilgisayar, MatePad Pro'da yer alan Kirin 990 yonga setiyle gelecek.

Çinli teknoloji devi Huawei, yakında en büyük rakibi Apple gibi piyasaya sürdüğü dizüstü bilgisayarlarında kendi yonga setine yer verecek. Kendi HiSilicon yonga setiyle bir masaüstü bilgisayar dahi oluşturan şirketin HiSilicon ARM yonga setini taşıyan dizüstü bilgisayarı bugün özellikleriyle karşımıza çıktı.

Çin'in sosyal medyası Weibo'da ortaya çıkardığı bilgilerle ünlenen bir kullanıcı, bugün Huawei'nin dizüstü bilgisayarının özelliklerinin de üstünde yer aldığı bir kutu paylaştı. Kutu üzerinde yazan bilgiler arasında dizüstü bilgisayarda bulunacak işlemci, depolama alanı ve ekran özellikleri de bulunuyordu.

Huawei'nin ilk Kirin yonga setli dizüstü bilgisayarı:

Huawei'nin kendi HiSilicon yonga setine sahip Qingyun L410 isimli dizüstü bilgisayarı, Kirin 990 işlemcisiyle birlikte piyasaya sürülecek. Bu işlemci şirketin geçtiğimiz aylarda ülkemizde de satışa sunduğu MatePad Pro'da yer alıyordu. İşlemcinin yanında bulunan diğer donanım parçaları, dizüstü bilgisayarın tabletten daha üstün bir performans vermesini sağlayacak.

Bilgisayar, Kirin 990 işlemcisinin yanında 8 GB RAM'e ev sahipliği yapacak. Bilgisayarın MateBook 14 serisinin ucuz versiyonu olduğu düşünüldüğünden diğer modellerde RAM miktarının daha fazla olduğunu görebiliriz. 512 GB'lık SSD depolamaya da ev sahipliği yapan bilgisayar, henüz tüm detaylarını bilmediğimiz 14 inçlik 1080p çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek.

Huawei'nin dizüstü bilgisayarı Windows işletim sistemine ev sahipliği yapmayacak. Bilgisayar, Linux tabanlı Deepin OS 20 işletim sistemiyle satışa sunulacak. Hatta Huawei, HarmonyOS'a geçişi de en kısa sürede yapacak. Son olarak bilgisayar, yonga setinden anladığımız kadarıyla 5G bağlantı desteğini de beraberinde getirecek.