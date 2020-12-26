Samsung Akıllı Telefon Satışlarında 300 Milyona Ulaşamayacak

Güney Koreli kaynaklar tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Samsung, akıllı telefon satışlarında yıllar sonra ilk kez 300 milyon adede ulaşamayacak. Şirketin üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 189 milyon adet akıllı telefon gönderdiği biliniyor.

2020 yılını geride bırakırken firmaların bu yıl yaptıkları akıllı telefon satışlarına dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre sektörün lider isimlerinden Samsung, 9 yıl aranın ardından bu yıl ilk kez 300 milyon adet satış barajını aşamayacak.

International Data Corporation (IDC) isimli bir istatistik şirketinin geçtiğimiz aylarda paylaştığı üçüncü çeyrek akıllı telefon satışları raporunda Samsung, son çeyrekte 80,4 milyon akıllı telefon göndererek zirvede bulunuyordu. Güney Kore merkezli üreticinin yıl sonuna kadar 270 milyon sevkiyata ulaşacağı tahmin ediliyor.

Samsung, yıllar sonra ilk kez 300 milyon adede ulaşamayacak:

Samsung, 2020'nin üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla toplamda 189 milyon akıllı telefonun sevk edildiğini doğrulamıştı. Devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle aksayan üretimler, sevkiyat zorlukları ve değişen tüketici alışkanlıkları göz önüne alındığında bunun oldukça iyi bir rakam olduğu söylenebilir.

Bununla birlikte şirket, orta ve giriş seviyesi akıllı telefon serisini genişleterek ve katlanabilir modellerini artırarak önümüzdeki yıl içerisinde 307 milyon adede ulaşmayı hedefliyor. Bunlardan 287 milyonunun akıllı telefon, geri kalanının ise tuşlu telefon olması bekleniyor. Ayrıca 287 milyon akıllı telefondan yaklaşık 50 milyonu da büyük ihtimalle amiral gemisi modeller olacak.

Son çeyrek raporları henüz açıklanmadı, bu sebeple hangi firmanın kaç adet akıllı telefon satışı yaptığını tam olarak bilmiyoruz. 2020 yılının sona ermesiyle birlikte önümüzdeki günlerde farklı raporlar gelmeye devam edecektir. Yaşanacak yeni gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.