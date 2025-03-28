Huawei, bir telekomünikasyon şirketi aracılığıyla kuantum şifreleme teknolojisini test etti. Test sonuçları, Huawei'nin istediği gibi çıktı. Peki kuantum şifreleme ne ve neden çok önemli?

Çinli teknoloji şirketi Huawei'den internet güvenliğini bambaşka noktaya taşıma potansiyeline sahip bir hamle geldi. Şirket, gerçek dünya koşullarında kuantum şifreleme sistemini test etti. Asya-Pasifik bölgesinde hizmet veren bir telekomünikasyon şirketi ile test edilen sistem, başarılı da oldu.

Kuantum şifreleme sistemi, günümüzde kullanılan sistemlerden biraz daha farklı. Bu teknoloji ile mesajlardan tutun da hassas verilere kadar aklınıza gelebilecek her şey, üçüncü taraflarca okunamaz hâle getiriliyor. Üstelik bu sistem, herhangi bir siber saldırı durumunu anında tespit edebiliyor ve otomatik olarak harekete geçebiliyor. Tüm bunların bir araya gelmesi ile kuantum şifrelemenin kullanıldığı verilerin çalınmasının imkânsız hâle geleceği düşünülüyor.

Peki Huawei, tam olarak neyi test etti?

Huawei, iş birliği yaptığı telekomünikasyon şirketi ile bir dizi mesajı kuantum şifreleme teknolojisiyle korumaya aldı. Ardından da bu mesajları gönderip gönderemediğini, sistemin kuantum şifrelerini nasıl aldığını, sistemin ne kadar hızlı ve güveni olduğunu, gerçek dünya koşullarında hızlılığın nasıl değiştiği incelendi. Sonuçlar, en azından Huawei'nin istediği kadar iyiydi.

Bu tür bir teknolojinin gerçekten önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Zira başta finans şirketleri olmak üzere hassas veriler üzerinde işlem yapan tüm kurumların kuantum şifrelemeye geçmesi demek, aslında hepimizin verilerinin çok daha güvenli hâle gelmesi demek. Ancak şu an için yaygın olmayan teknolojinin bir gün standart olup olmayacağını konuşmak için çok erken.