Huawei, ultra lüks sedan otomobili Maextro S800'ü tanıttı. Mercedes-Maybach ve Rolls-Royce'a rakip olacak otomobil, fiyatı ile de can yakacak. Peki Huawei Maextro S800, neler vadediyor?

Bir süredir otomobiller üzerinde de çalışan Çinli teknoloji şirketi Huawei'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, geçtiğimiz yılın sonlarında duyurduğu Maextro S800 isimli otomobilini Çin pazarında satışa sundu. Mercedes-Maybach EQS ile Rolls-Royce Spectre'ye rakip olacak otomobil, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Huawei Maextro S800 hem içeride hem dışarıda oldukça etkileyici bir otomobil. Sedan fastback karışımı bir tasarıma sahip olan otomobil, şerit LED aydınlatmalarla desteklenen farları, gövdeye gömülü kapı kolları ve Mercedes-Maybach'ı andıran jantları ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Huawei Maextro S800

Huawei Maextro S800'ün iç kısmına baktığımızda oldukça lüks bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. Aracın iç kısmında en çok dikkat çeken detay, fiber optik tavan döşemesi. Bu döşeme, otomobilin tavanının LED aydınlatmalarla ışıl ışıl parlamasını sağlıyor.

Huawei'nin lüks otomobili, kaput altında yatan motoru ile de tüketicileri mest edecek. Zira bu otomobilde 852 beygir gücüne kadar yükselen motor seçenekleri sunulacak. Ancak aracın menzil değerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Öte yandan; Huawei Maextro S800, 32 ADAS sensörüne ev sahipliği yapıyor. Şirketin açıklamasına göre bu sensörler, sürücüler için dijital asistan desteği sağlayacak.

Huawei'nin Mercedes-Maybach ve Rolls-Royce'a rakip olacak otomobil, Mayıs 2025 itibarıyla yeni sahipleriyle buluşacak. Böyle bir araca sahip olmanın bedeli ise 135 bin dolardan başlayacak ve 205 bin dolara kadar yükselecek.