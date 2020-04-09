Huawei, Mate 40'ta Yeni Bir Lens Teknolojisi Kullanabilir

Ming-Chi Kuo, yaptığı son açıklamalarla Huawei hayranlarını heyecanlandırdı. Kuo'nun açıklamalarına göre şirket, Mate 40 serisinde "serbest biçimli lens" kullanmaya başlayacak. Bu lensler, çekim keskinliğini artırıyor ve daha ince ayarların yapılmasına imkan sağlıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, kısa bir süre önce en yeni amiral gemisi P40 serisini tüketicilerle buluşturdu. Huawei, yeni telefonuyla ilgili yaptığı açıklamalarda en çok kamera kurulumuna değindi. Çünkü şirket, yeni amiral gemisi telefonlarında sektörün en iyilerinden biri olarak lanse edilen Ultra Vision Leica kamera kullanıyordu. Şimdi ortaya atılan iddialar ise Huawei'nin bu kameraları daha da geliştireceğini ortaya koyuyor.

Ming-Chi Kuo, akıllı telefon tutkunlarının yakından tanıdığı isimlerden bir tanesi. Daha çok Apple ürünleri ile ilgili isabetli tahminlerinden tanıdığımız Kuo bu kez, Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi serisi Mate 40 ile ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Kuo'nun iddialarına göre Huawei, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı Mate 40 serisinde "serbest biçimli lens" kullanacak. Huawei'nin bu teknoloji için bir de patent aldığını ileri süren Kuo, Mate 40 serisinin bu teknoloji sayesinde özellikle geniş açılı çekimlerde çok daha iyi performans sunacağını ifade ediyor. Peki serbest biçimli lens tam olarak neyi ifade ediyor?

Serbest biçimli lenslerle ilgili yapılan araştırmalar, bu lenslerin çeşitli eğriliklere sahip olacağını gösteriyor. Edinilen bilgilere göre serbest biçimli lensler, çekim sırasında keskinliği artırıyor ve daha hassas ince ayar yapılabilmesini sağlıyor. Ancak teoride fazlasıyla etkileyici görünen bu teknolojinin pratikte neler sunacağını söylemek şu an için mümkün değil. Mate 40 serisinin yaklaşmasıyla bu konu hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.