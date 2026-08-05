Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Huawei'den Tüy Gibi Hafif Yeni Laptop: 798 Gramlık MateBook Pro S Tanıtıldı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Huawei, HarmonyOS PC ailesini 798 gramlık ultra hafif magnezyum-lityum kasaya ve sektörde bir ilk olan Lingdun gizlilik ekranına sahip MateBook Pro S ile genişletti.

Huawei'den Tüy Gibi Hafif Yeni Laptop: 798 Gramlık MateBook Pro S Tanıtıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Huawei, taşınabilirliği ön planda tutan kullanıcıları hedefleyen yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı MateBook Pro S modelini duyurdu. Cihaz, magnezyum-lityum alaşımlı kasası sayesinde yalnızca 798 gram ağırlığa ve 11,9 mm inceliğe sahip. Bu değerler, modeli markanın bugüne kadar ürettiği en hafif 14 inç HarmonyOS dizüstü bilgisayarı yapıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Dizüstü bilgisayarın ön tarafında 14,2 inç büyüklüğünde, 3120 x 2080 çözünürlük sunan esnek bir OLED panel yer alıyor. 120Hz yenileme hızı, 1600 nit tepe parlaklık değeri, P3 renk gamı ve dokunmatik desteği sunan bu ekran, sektörün ilk "Lingdun" gizlilik ekranı teknolojisini barındırıyor. Kullanıcılar, kasadaki özel gizlilik tuşuna basarak gizlilik modunu anında açıp kapatabiliyor.

İçerikten Görseller

Huawei'den Tüy Gibi Hafif Yeni Laptop: 798 Gramlık MateBook Pro S Tanıtıldı!
2
2

Huawei MateBook Pro S neler sunuyor?

2

MateBook Pro S, gücünü Huawei’nin yeni Kirin XE90 işlemcisinden alıyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre bu yeni çip, önceki Kirin X90 modeline kıyasla tek çekirdek performansında %23 artış, %25 daha yüksek güç verimliliği ve %40 daha hızlı NPU (yapay zekâ birimi) performansı sunuyor.

İşlemcinin soğutma tarafında ise çift fanlı ve dikey yönlendirilmiş grafen termal malzemeden oluşan yeniden tasarlanmış bir soğutma sistemi bulunuyor. Bu yapı, cihazın 20W sürekli performans sunmasına olanak tanıyor. 54Wh kapasiteli bir batarya ile gelen dizüstü bilgisayar, 66W USB-C hızlı şarj desteğine sahip ve 18 saatin üzerinde 1080p video oynatım süresi vaat ediyor.

Huawei MateBook Pro S fiyatı

2

  • 24GB RAM + 512GB Depolama: 7.999 Yuan (~1.185$)
  • 24GB RAM + 512GB Depolama (Soft Light Edition): 8.999 Yuan (~1.330$)
  • 24GB RAM + 1TB Depolama: 10.499 Yuan (~1.555$)
  • 24GB RAM + 1TB Depolama (Privacy Edition): 11.799 Yuan (~1.745$)
  • 24GB RAM + 1TB Depolama (Collector's Edition): 14.999 Yuan (~2.220$)
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Xiaomi, Şimdi de Akıllı Tıraş Makinesi Tanıttı: 60 Gün Pil Ömrü Var!

Xiaomi, Şimdi de Akıllı Tıraş Makinesi Tanıttı: 60 Gün Pil Ömrü Var!

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Apple, Yakında Tanıtacağı Akıllı Gözlüklerini Bir Sağlık Cihazına Dönüştürecek

Apple, Yakında Tanıtacağı Akıllı Gözlüklerini Bir Sağlık Cihazına Dönüştürecek

Nothing İlk Kendi Akıllı Saatini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Apple Watch’a Rakip mi Geliyor?

Nothing İlk Kendi Akıllı Saatini Tanıtmaya Hazırlanıyor: Apple Watch’a Rakip mi Geliyor?

Samsung, Spor Yapanlara Özel Yepyeni Bir Kulaklık Geliştiriyor: İşte Tasarımı

Samsung, Spor Yapanlara Özel Yepyeni Bir Kulaklık Geliştiriyor: İşte Tasarımı

Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Çok Uygun Fiyatlı Dikey Süpürge Tanıttı

Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Çok Uygun Fiyatlı Dikey Süpürge Tanıttı

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4’ten Bilgiler Geldi: Hayal Kırıklığı Yaratacak!

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4’ten Bilgiler Geldi: Hayal Kırıklığı Yaratacak!

Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

Audi’nin Bu 'Basit' Klima Menfezindeki Hayran Duyulası Mühendislik Detayları

Audi’nin Bu 'Basit' Klima Menfezindeki Hayran Duyulası Mühendislik Detayları

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com