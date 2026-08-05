Huawei'den Tüy Gibi Hafif Yeni Laptop: 798 Gramlık MateBook Pro S Tanıtıldı!

Huawei, HarmonyOS PC ailesini 798 gramlık ultra hafif magnezyum-lityum kasaya ve sektörde bir ilk olan Lingdun gizlilik ekranına sahip MateBook Pro S ile genişletti.

Huawei, taşınabilirliği ön planda tutan kullanıcıları hedefleyen yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı MateBook Pro S modelini duyurdu. Cihaz, magnezyum-lityum alaşımlı kasası sayesinde yalnızca 798 gram ağırlığa ve 11,9 mm inceliğe sahip. Bu değerler, modeli markanın bugüne kadar ürettiği en hafif 14 inç HarmonyOS dizüstü bilgisayarı yapıyor.

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Dizüstü bilgisayarın ön tarafında 14,2 inç büyüklüğünde, 3120 x 2080 çözünürlük sunan esnek bir OLED panel yer alıyor. 120Hz yenileme hızı, 1600 nit tepe parlaklık değeri, P3 renk gamı ve dokunmatik desteği sunan bu ekran, sektörün ilk "Lingdun" gizlilik ekranı teknolojisini barındırıyor. Kullanıcılar, kasadaki özel gizlilik tuşuna basarak gizlilik modunu anında açıp kapatabiliyor.

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Huawei MateBook Pro S neler sunuyor?

MateBook Pro S, gücünü Huawei’nin yeni Kirin XE90 işlemcisinden alıyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre bu yeni çip, önceki Kirin X90 modeline kıyasla tek çekirdek performansında %23 artış, %25 daha yüksek güç verimliliği ve %40 daha hızlı NPU (yapay zekâ birimi) performansı sunuyor.

İşlemcinin soğutma tarafında ise çift fanlı ve dikey yönlendirilmiş grafen termal malzemeden oluşan yeniden tasarlanmış bir soğutma sistemi bulunuyor. Bu yapı, cihazın 20W sürekli performans sunmasına olanak tanıyor. 54Wh kapasiteli bir batarya ile gelen dizüstü bilgisayar, 66W USB-C hızlı şarj desteğine sahip ve 18 saatin üzerinde 1080p video oynatım süresi vaat ediyor.

Huawei MateBook Pro S fiyatı