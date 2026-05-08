Huawei, amiral gemisi tableti MatePad Pro Max'in global lansmanını gerçekleştirdi. Tablet, alanında dünyanın en ince tasarımına sahip.

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan ve ülkemizde de büyük ilgi gören Huawei, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikle birçok yeni ürününü tanıttı. Bunlardan biri de dünyanın en ince tableti olarak kayıtlara geçmeyi başaran MatePad Pro Max’i duyurdu.

Global lansmanı gerçekleştirilen MatePad Pro Max modeli, yalnızca 4,7 mm’lik bir kalınlıkla geliyor. Ağırlığı ise 499 gram. Huawei’nin amiral gemisi tableti olarak konumlanan tablet, yalnızca tasarımı değil, teknik özellikleriyle de çok dikkat çekiyor.

Karşınızda Huawei MatePad Pro Max

Farklı aydınlatma açılarında görünümü değişen arka panele sahip MatePad Pro Max modelinde, %94 ekran-gövde oranına ve 3,55 mm ultra ince çerçevelere sahip 13,2 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızıyla gelen, 3000 × 2000 çözünürlüğe sahip OLED ekran görüyoruz. Bu ekran 1600 nit maksimum parlaklık sunuyor.

HarmonyOS 4.3 işletim sistemiyle kutudan çıka MatePad Pro Max’in işlemcisi açıklanmadı. Cihazda 12 /16GB’lık RAM var. Depolama seçenekleri 256/512 GB olarak açıklandı. Arkada 50 MP’lik kamera, önde ise 12 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 gibi özellikleri de ekleyelim.

Huawei’nin yeni tableti, normalde 10.400 mAh’lik bataryaya sahip ancak Avrupa’da 9.760 mAh ile sunuluyor. Bataryanın 100W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca kutudan adaptörsüz çıkıyor. Fiyatı 12/256 GB için 1.399 euro olarak açıklandı. En üst seviye 16/512 GB ise akıllı klavye ile birlikte 1.649 euro’ya satılacak.