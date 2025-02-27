HUAWEI Nova 13 serisinin şık ve özgün tasarımlar ile yüksek performansı bir arada sunan modeli HUAWEI Nova 13 Pro'yu inceledik!

Her telefonunda özgün estetik tasarımı ve güçlü performansı bir araya getiren HUAWEI'nin geniş ailesinin en yeni üyesi nova 13 serisi.

nova 13 Pro, gelişmiş yapay zekâ destekli kamera özellikleri, uzun pil ömrü ve zarif tasarımlarıyla fark yaratıyor. Peki, bu yeni seri gerçekten beklentileri karşılıyor mu? Gelin, detaylı bir şekilde inceleyelim.

Önce HUAWEI nova 13 Pro'nun teknik özelliklerine bir bakalım;

HUAWEI nova 13 Pro Ekran 6.76 inç, FHD+ 2776×1224 OLED, 120 Hz, 1.07 milyar renk İşlemci Kirin 8000 RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka Kamera 50MP Ultra Vision Kamera (F1.9 diyafram)

8 MP Ultra-Geniş Makro Kamera (F2.2 diyafram) Ön Kamera 60 MP Ön Ultra Geniş Portre Kamerası (F2.4 diyafram) Pil 5000 mAh, 100W HUAWEI SuperCharge Turbo İşletim Sistemi EMUI 14.2 Boyutlar ve Ağırlık 163.4 mm x 74.9 mm x 7.82 mm, 195 gram

Telefonun tasarımına da göz atalım;

HUAWEI, telefonlarında tasarım konusunda her zaman özgün ve yenilikçi denemeler yapmayı başaran bir marka. nova 13 serisi de bu konuda marka çizgisini devam ettiren bir seri olmuş. Telefonların ''Dinamik Ekose Doku Tasarımı'' adı verilen bir arka yüz tasarımı var. Bir önceki jenerasyona göre daha sadeleştirilmiş, daha mat-şık bir tasarım görüyoruz.

Beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle geliyor seri, ben yeşil olanları kullandım. Arkadaki desen ve doku telefona epey şık bir hava katmış diyebilirim. Bu detayın dışında telefonların genel tasarım hatları da oldukça güzel.

Kamera tarafında ise oval bir tasarım var, bir önceki jenerasyonda da benzer bir tasarım vardı. Bu oval tasarımlar genel çizgiler itibarıyla serinin her iki telefonunda da aynı ancak içlerindeki yerleşim farklı tabii ki. Kamera etrafındaki nova işlenmiş kısım da telefonun genel görünümüne bir şıklık katıyor diyebilirim.

HUAWEI nova 13 Pro performans olarak neler sunuyor?

Ben nova 13 Pro'yu günlük kullanımda hem iş için, hem fotoğraf ve video çekmek için bolca kullandım. Tüm bu süreçte telefondan oldukça iyi performans aldım. İş için kullandığım uygulamalar, sosyal medya gibi hepimizin telefonlarını en sık kullandığı senaryolarda genel performans beni tatmin etti. Herhangi bir yavaşlık, donma, şarj sorunu vs. yaşamadım. Yaklaşık 10 dakikada telefonun şarjı %50 seviyelerini buluyor ve bu da uzun süre kullanım sağlıyor.

HUAWEI özellikle hızlı şarj konusunda da iddialı bir marka bildiğiniz üzere. 5000 mAh'lık batarya zaten gün içinde asla şarj sorunu yaşatmıyor ama 100 W'lık SuperCharge Turbo sayesinde çok kısa sürede şarjın yeniden dolması tabii ki çok pratik. Ben test etmek için oyun da oynadım ve hem batarya hem ısınma/donma gibi durumlar açısından hiçbir sorunla karşılaşmadım.

HUAWEI nova 13 Pro'nun yüksek performans sunan donanımına 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranı eşlik ediyor. 6.76 inç'lik geniş ekran hem iş hem günlük kullanımda hem de oyun oynarken iyi bir deneyim sunuyor.

Google uygulamalarının kullanımı gibi durumlarda sorun yaşanıyor mu?

HUAWEI ürünleri kullanırken uygulama sorunları yaşanabileceğine dair bir kaygı var tabii ki. Ancak HUAWEI bu sorunları uzun zaman önce çözdü. Tüm Google uygulamaları doğrudan AppGallery üzerinden indirilebiliyor, eğer AppGallery üzerinden indirimediğiniz bir uygulama olur sa da Play Store indirip uygulamalara oradan da ulaşabilirsiniz.

Ben telefona hem iş için de sık sık kullandığım Google uygulamalarını hem de test amaçlı farklı üçüncü parti uygulamaları indirdim ve sorunsuz kullandığımı söyleyebilirim.

Kamera performansından da bahedelim;

Hem ön hem arka kameranın teknik detaylarını tabloda verdiğim için tekrar girmeyeceğim ve direkt performanstan ve serinin önceki üyelerine göre farklarından bahsedeeğim. Ben nova 12 serisini de inceleme fırsatı bulmuştum ve o zaman da kamera performansından memnun kalmıştım ama nova 13 serisi ile birlikte özellikle ön kamera performansında etkileyici bir artış var diyebilirim.

Aynı şekilde arka kamera da güçlenmiş ve özellikle yapay zekâ destekli yeni XD Portre Motoru ve yeni portre stilleri gibi geliştirmeler çok daha iyi sonuçlar veriyor.

nova 13 Pro'da yapay zekâ yalnızca portre modunda değil dinamik anların fotoğraflanmasından selfielere kadar pek çok noktada kamera performansına destek olarak harika sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Sonuç olarak...

HUAWEI nova 13 Pro, güçlü bataryası, hızlı şarj desteği, büyük ekranı ile performans noktasında tüm ihtiyaçları en iyi şekilde karşılarken tekdüzeleşmiş telefon tasarımların dışında kalarak farklı tarzlara hitap eden bir tasarımla dikkat çekiyor.

Kamera tarafında ise hem donanımından hem de yapay zekâdan destek alarak oldukça iyi sonuçlar veriyor.

Eğer bu fiyat aralığında bir telefon arıyorsanız HUAWEI nova 13 Pro mutlaka göz atmanız gereken bir telefon. Telefonu yakından incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.