120 Hz OLED Ekranlı 8500 mAh Bataryalı Telefon Huawei Nova 15 Max Tanıtıldı

Huawei, yeni akıllı telefonu Nova 15 Max'i tanıttı. Cihaz, gelişmiş özellikleri iyi bir fiyata sunmasıyla dikkat çekiyor.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikle yepyeni ürünlerini resmen bizlerle buluşturdu. Firmanın tanıttığı ürünlerden biri Nova 15 serisine dahil olacak orta-üst segmentte konumlanan yeni akıllı telefonu Nova 15 Max modeliydi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Huawei Nova 15 Max modeli; OLED ekran, devasa batarya gibi özellikleri uygun denebilecek bir fiyata sunmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Cihazda arka tarafında ortaya yerleştirilen yuvarlak bir kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise ince çerçeveli delikli ekran tasarımı kullanılmış.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Huawei Nova 15 Max teknik özellikleri

Ekran 6,84 inç, 1272x2756, 120 Hz, OLED İşlemci Kirin 8000 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 2MP Ön kamera 8 MP Batarya 8500 (40W) İşletim sistemi EMUI 14.2

Huawei Nova 15 Max modelinde 6,84 inç boyutunda bir ekran bulunuyor. Bu ekranın FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla net ve akıcı bir görüntüleme deneyimi sunabileceğini söyleyebiliriz. Avrupa versiyonunun işlemcisi açıklanmadı ancak Çin versiyonda Kirin 8000 vardı. Bu işlemci 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla eşleştiriliyor.

Telefonun arka tarafında f/1.9 diyafram açıklığına sahip 50 MP'lik ana kamera var. Ona 2 MP'lik selfie kamerası eşlik ediyor. Önde ise deliğe yerleştirilen f/2.0 açıklıkta 8 MP'lik selfie kamerası görüyoruz. En dikkat çeken özelliği şüphesiz bataryası. Öyle ki 40W destekli 8500 mAh'lik âdeta "akü gibi" bataryayla geliyor. Bu batarya Huawei'nin tarihindeki en büyük bataryalardan biri.

Nova 15 Max altın, mavisi, siyah gibi renklerle sunulacak. 8 GB + 256 GB olarak sunulacak modelin Avrupa fiyatı 449 euro olarak açıklandı.