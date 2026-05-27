Huawei Nova 16 İlk Kez Görüntülendi: 120Hz OLED Ekran, 50 Megapiksel Kamera

Huawei'nin çok yakında tanıtılması beklenen Nova 16 serisinin yeni görselleri ortaya çıktı. Sızdırılan tasarım, büyük kamera modülü ve dikkat çekici renk seçenekleriyle serinin önceki modellere kıyasla farklı bir görünüm sunacağını gösteriyor.

Deniz Şen

Huawei, 1 Haziran'da tanıtılması beklenen Nova 16 serisi için geri sayıma devam ederken cihazların tasarımı da netleşmeye başladı. Ortaya çıkan yeni görseller, şirketin özellikle kamera tasarımı tarafında önemli değişikliklere gittiğini ortaya koyuyor.

Paylaşılan görüntülere göre Nova 16 ailesi, arka bölümde oldukça büyük bir kamera modülüne sahip olacak. Huawei'nin standart modelden Ultra versiyona kadar uzanan ürün gamında farklı tasarım detaylarına yer verdiği görülürken, özellikle üst segment modellerin kamera adası ilk bakışta dikkat çekiyor.

Huawei Nova 16 İlk Kez Görüntülendi: 120Hz OLED Ekran, 50 Megapiksel Kamera
Büyük kamera modülüyle geliyor.

Sızdırılan görsellerde Nova 16'nın arka kısmında geniş bir kamera modülü yer alıyor. Kamera sensörleri ve LED flaşın bu modül içerisine konumlandırıldığı görülürken, Huawei'nin son dönemde kullandığı tasarım çizgisini daha da ileri taşıdığı dikkat çekiyor. Nova 16 Pro ve Nova 16 Ultra modellerinde ise kamera modülünün telefonun arka yüzeyinde çok daha fazla alan kapladığı görülüyor. Huawei'nin bazı modellerde çift dairesel kamera yerleşimini tercih ettiği belirtiliyor.

Ekran tarafında OLED ve 120 Hz beklentisi.

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre standart Nova 16 modelinin yaklaşık 6,7 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın 120 Hz yenileme hızını destekleyeceği de konuşulan detaylar arasında yer alıyor. Pro modelde ise ekran boyutunun 6,8 inçe yaklaşabileceği ve yüksek parlaklık değerlerinin sunulacağı belirtiliyor. Huawei'nin Nova serisinde akıcı ekran deneyimine odaklanmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Huawei tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmasa da çok sayıda kaynak Nova 16 serisinin 1 Haziran'da tanıtılacağını öne sürüyor. Tanıtımla birlikte cihazların teknik özellikleri, fiyatları ve satış planları da netlik kazanacak.

