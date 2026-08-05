Pil Ömrü ve Ekranıyla Dikkat Çeken Huawei nova 16 SE Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei, bugün Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte nova serisinin yeni üyesi nova 16 SE'yi resmî olarak tanıttı.

Huawei, akıllı telefon pazarındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor ve nova serisinin en yeni üyesi olan nova 16 SE modelini resmî olarak Çin'de görücüye çıkardı.

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Akıllı telefon sektöründe pil ömrü ve ekran parlaklığı genellikle en çok merak edilen konuların başında gelirken, Huawei bu modelde âdeta sınırları zorlayan tercihler yapmış durumda. Cihaz, özellikle devasa bataryası ve kağıt üzerindeki etkileyici ekran parlaklığı değerleriyle teknoloji kulislerinde şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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8.500 mAh batarya ve 8.000 nit ekran

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Huawei nova 16 SE'nin en dikkat çekici özelliklerinin başında, günümüz akıllı telefon standartlarının oldukça üzerinde yer alan 8,500 mAh kapasiteli devasa bataryası geliyor. Bu büyük pil kapasitesi, kullanıcılara günlerce sürebilecek bir kullanım deneyimi vadederken, cihazın aynı zamanda 66W kablolu hızlı şarj desteği barındırdığı da belirtiliyor.

Ekran tarafında ise cihaz, 6.84 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel ile karşımıza çıkıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir görsel deneyim sunan bu ekran, özellikle iddia edilen 8.000 nitlik tepe parlaklık değeriyle güneş altında dahi yüksek bir okunabilirlik vadediyor. Geniş ekranı ve yüksek yenileme hızı, medya tüketimini ve genel kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak unsurlar arasında yer alıyor.

Kirin 8020 işlemci ve kameralar

Huawei nova 16 SE gücünü Kirin 8020 işlemcisinden alıyor. Performans açısından günlük işleri rahatlıkla alt edebilecek bu işlemci, kullanıcılara 512 GB'a kadar varan dâhili depolama seçenekleriyle eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise telefon, kutudan çıktığı gibi HarmonyOS 6.1 işletim sistemiyle çalışıyor.

Huawei nova 16 SE arka tarafta ikili bir kamera ünitesine ev sahipliği yapıyor. Bu ünitede 50 MP ana sensörün yanı sıra 1.5 MP'lik Red Maple renk sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

Huawei nova 16 SE özellikleri

Özellik Detay Ekran 6,84 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 8.000 nit tepe parlaklık İşlemci Kirin 8020 RAM 8 GB / 12 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP ana kamera + 1,5 MP renk sensörü Ön Kamera 32 MP Batarya & Şarj 8.500 mAh, 66W kablolu hızlı şarj İşletim Sistemi HarmonyOS 6.1 Bağlantı Özellikleri Çift SIM, Çift bant Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB Type-C, İki yönlü uydu mesajlaşma

Huawei nova 16 SE fiyatı

Huawei nova 16 SE, Çin pazarındaki kullanıcılar için rekabetçi sayılabilecek fiyat etiketlerine sahip. Cihazın başlangıç modeli olan 128 GB'lık versiyonu CNY 2,499 (yaklaşık 370 dolar) fiyat etiketine sahipken, 256 GB'lık model CNY 2,699 (yaklaşık 400 dolar) ve en yüksek depolama alanı sunan 512 GB'lık model ise CNY 3,199 (yaklaşık 475 dolar) fiyatla listelenmiş durumda. Telefonun global pazara ne zaman geleceği ise şimdilik merak konusu.