Huawei P40 Serisinin Tanıtım Tarihi Resmen Duyuruldu

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, firmanın 2020 model amiral gemisi ailesi olacak P40 serisinin ne zaman tanıtılacağını açıkladı. Önümüzdeki ay Paris'te tanıtılacak olan akıllı telefonlar, Google servislerinden yoksun olacak.

2020 yılının gelmesiyle birlikte akıllı telefon üreticileri de yeni nesil amiral gemisi telefonlarını birer birer tanıtmaya başladı. Bu noktada en merak edilen telefon serilerinden biriyse son yılların en çok konuşulan markalarından biri olan Huawei’nin P serisiydi. Şimdiye dek telefonların tanıtım tarihinden özelliklerine kadar pek çok iddia duymuştuk ancak bu kez gelen açıklama resmi makamlarca yapıldı.

2020 model amiral gemisi telefonların lansman tarihini doğrulayan Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, firmanın bir sonraki P serisi akıllı telefonlarının 26 Mart 2020’de Paris’te yapılacak bir lansmanla tanıtılacağını açıkladı. CEO, yeni nesil akıllı telefonların tanıtım tarihinin dışında herhangi bir bilgi vermedi.

Merakla beklenen Huawei P40 ailesi neler sunacak?

Önceki haberlere göre 2020 model Huawei P40 serisinin üstün özellikli modeli P40 Pro, 5 arka kamera ve gelişmiş sensörler gibi pek çok yeni kamera teknolojisi sunacak. Buradan yola çıkarak şimdiye dek kameralarıyla nam salmış olan P serisinin yeni model telefonlarda da bu mirası devam ettireceğini söyleyebiliriz.

Kamera özelliklerinin yanı sıra Huawei P40 Pro, şirketin en yeni işlemcisi olan Kirin 990’dan güç alacak ve 5G desteğine sahip olacak. Diğer teknik detayları net şekilde bilinmeyen telefonun 50 Watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh’lik büyük sayılabilecek bir bataryayla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bununla birlikte telefonlar, tıpkı Mate 30 serisinde olduğu gibi Google servislerinden yoksun bir şekilde piyasaya sürülecek. Telefonlar her ne kadar Android 10 temelli olacak olsa da Çinli firmanın bu noktada nasıl bir strateji izleyeceği henüz bilinmiyor. Peki, siz Android servislerinden yoksun olacak Huawei P40 serisini tercih eder miydiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.