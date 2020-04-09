Huawei, Avrupa'daki kullanıcılar için Google'ın yerini dolduracak arama motorunu buldu. Çinli teknoloji devi, Fransız arama moturu Qwant ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Akıllı telefonlarında Google Hizmetleri'ni kullanamayan Huawei, cihazlarını daha kullanılabilir hale getirmenin yeni yollarını arıyor. Fransız arama motoru Qwant ile ortaklık kuran teknoloji devi, Avrupa'daki kullanıcıları için bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Fransa, İtalya ve Almanya'daki tüm Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro+ cihazlarında Qwant arama motoru ön yüklü olarak gelecek. Huawei akıllı telefonlara sahip olan diğer kullanıcılar ise Google aramaya alternatif olan uygulamayı Huawei AppGallery'den indirebilecekler.

Huawei-Qwant ortaklığı veri gizliliğine odaklanıyor

İki şirket arasındaki ortaklık, kullanıcıların veri gizliliğini ve güvenliğini korumaya yönelik bir hareket olarak tanımlanıyor. Basın açıklamasına göre Huawei ve Qwant mühendisleri, özelleştirilmiş mobil arama hizmetleri, akıllı bağlam farkındalığı ve senaryoya dayalı öneriler sunmak için birlikte çalıştı. Arama motoru, Avrupalı kullanıcılara daha verimli bir çözüm sağlamak için uyarlandı.

Qwant, GPDR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) gizlilik standartlarına uygun bir arama motoru olarak kullanıcıların kişisel verilerini izlemiyor veya analiz etmiyor. Ayrıca içerik telif hakkını da öne plana çıkaran Qwant, orijinal makaleleri ve materyalleri sonuçlarında daha yüksek konumlara taşıyacak.

Qwant Mobile tanıtım videosu: