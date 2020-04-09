Huawei, Çin'de düzenlediği bir etkinlikle yeni akıllı televizyonunu duyurdu. "Vision X65" olarak isimlendirilen bu televizyon; 65 inç büyüklüğünde, 4K çözünürlük sunuyor ve açılabilir de bir kameraya sahip. Huawei'nin akıllı televizyonu, an itibarıyla ön sipariş kapsamında satın alınabiliyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz günlerde yeni bir akıllı televizyon modeli ile gündeme gelmiş, bu televizyonun 65 inç büyüklüğünde olup, açılabilir yapıda bir kameraya sahip olacağı söylenmişti. Şimdi, bir süredir beklenen bu akıllı televizyon resmen gün yüzüne çıktı. Şirket, yaptığı açıklamalarla Vision X65 olarak isimlendirdiği yeni akıllı televizyon modelini tüketicilerin beğenisine sundu.

Huawei'nin Vision X65 akıllı televizyonu, iddia edildiği gibi 65 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlük sunuyor. 1 ms gecikme süresine sahip olan televizyon, HDR desteğine sahip ve 120 Hz'de çalışabiliyor. Tüm bunlara ek olarak Huawei'nin yeni akıllı televizyonu, 1.000 nit parlaklıkla tüketicileri etkilemeyi başarabilecek gibi görünüyor.

Huawei'nin yeni akıllı televizyonu Vision X65

Huawei'nin 65 inç büyüklüğündeki televizyonunun en dikkat çekici noktası hiç şüphesiz açılabilir kamerası. 24 MP çözünürlük sunan bu kamera, tüketicilerin tercihine göre açık ya da kapalı olarak kalabiliyor. Tüketiciler, bu kamerayı kullanarak video görüşmeleri yapmanın yanı sıra, bu kamera aracılığıyla televizyonun bazı özelliklerini de el hareketleriyle kontrol edebiliyorlar.

Huawei Vision X65, HarmonyOS işletim sistemiyle çalışıyor. Honghu 989 isimli dört çekirdekli bir işlemcinin güç verdiği televizyon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla tüketiciler için yeterli performansı sunuyor. Tüm bunlara ek olarak Huawei'nin 65 inç büyüklüğündeki televizyonu, 6 adet 10 watt'lık full frekans, 6 adet 3 watt'lık yüksek frekans ve 2 adet de 18 watt'lık düşük frekans hoparlöre sahip.

Huawei Vision X65 fiyatı

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre toplamda 14 hoparlörü bulunan bu akıllı televizyonun fiyatı, 3.530 dolar (yaklaşık 24 bin TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Şu sıralar Çin'de ön sipariş kapsamında olan televizyonun Çin dışına çıkıp çıkmayacağı ve çıkacaksa bile de bunun ne zaman gerçekleşeceği şu an için bilinmiyor.