Huawei Watch 5’in boyutu, renk seçenekleri, teknik özellikleri ve Avrupa fiyatlandırmasına ilişkin detayları sızdırıldı.

Huawei'in yeni nesil premium akıllı saati Watch 5 ile ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Renk seçeneklerinden kasa boyutlarına kadar birçok bilgi, yaşanan sızıntıyla gün yüzüne çıktı. Yeni modelin küresel fiyatlandırmasına dair bilgiler de netleşmiş durumda.

Sızan bilgilere bakılırsa Huawei'in yeni akıllı saati Watch 5, birbirinden farklı renk ve boyut seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Huawei Watch 5’in tüm detayları belli oldu

Huawei Watch 5, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutuyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Saat, mavi, yeşil, kahverengi, siyah, beyaz ve bej/altın olmak üzere altı farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Kayış tarafında ise çelik, silikon ve kumaş gibi alternatifler yer alacak. Cihazın tasarımında dar çerçeveli yuvarlak bir ekran, sağ tarafa konumlandırılan döner bir taç (crown) ve fiziksel bir tuş bulunuyor. Yan yüzeyde ise oval bir form ve iki kesikli detay dikkat çekiyor.

Huawei Watch 5’in teknik özellikleri arasında 466 x 466 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekran, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile safir cam koruması yer aldı. Huawei, yeni modelde pil ömrü ve sağlık izleme özelliklerinde de iyileştirmeler yaptığını açıkladı. Sızdırılan bilgiler, cihazın farklı kayış ve kasa seçeneklerine göre değişen fiyatlarla satışa sunulacağını ortaya koydu.

Huawei Watch 5’in başlangıç fiyatının 499 Euro olacağı ortaya çıktı. Seçilen kayış materyali ve kasa boyutuna göre fiyatların 549 Euro ve 599 Euro'ya kadar çıkabileceği bilgisi paylaşıldı. Modelin resmi çıkış tarihi ise henüz duyurulmadı.