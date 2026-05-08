Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Huawei, Çocuklara Özel Tasarlanan Kameralı Akıllı Saatleri Watch Kids X1 ve X1 Pro'yu Duyurdu

Huawei, çocuklara özel olarak tasarladığı Watch Kids X1 ve X1 Pro kameralı akıllı saatlerini resmen duyurdu. Cihazlar, her ebeveynin almak isteyeceği özelliklere sahip.

Huawei, Çocuklara Özel Tasarlanan Kameralı Akıllı Saatleri Watch Kids X1 ve X1 Pro'yu Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan Çin merkezli Huawei, dün gerçekleştirdiği bir etkinliğinde birçok farklı kategoriden yeni ürünlerini bizlerle buluşturdu. Giyilebilir teknoloji de bunlardan biriydi. Şirket, çocuklar için geliştirilen Watch Kids X1 ve X1 Pro akıllı saatlerini de tanıttı.

Kids X1 serisi akıllı saatler, çocuk dostu ilginç bir tasarım diline sahipler ve HD görüntülü görüşmeler için ön ve arka kameraların yanı sıra doğru çift bantlı uydu ve GNSS konumlandırma özellikleriyle geliyorlar.

İçerikten Görseller

Huawei, Çocuklara Özel Tasarlanan Kameralı Akıllı Saatleri Watch Kids X1 ve X1 Pro'yu Duyurdu
kids3
kids
kids1

Huawei Watch Kids X1 ve X1 Pro neler sunuyor?

kids3

Standart model, yepyeni, çevrilebilir ve 360°dönebilen bir tasarıma ve yumuşak bir alabilen silikon kayışa sahip. Pro versiyonu ise, çevirme ve döndürme gibi benzer tasarım özelliklerinin yanı sıra, saati çıkarıp (kutuda bulunan) bir kamera kılıfına yerleştirme seçeneği sunarak çocukların eğlenceli fotoğraflar çekmesine olanak tanıyor.

kids

Her iki akıllı saat de, önceden uygulanmış güneş ışığına karşı koruyucu filmle birlikte 1,82 inç genişliğinde AMOLED ekran var. Bu ekrana FamCare uygulaması ile fotoğraf çekme veya HD görüntülü görüşme yapmayı sağlayan 13 MP’lik arka kamera ve 5 MP’lik ön kamera eşlik ediyor.

HUAWEI, çift bantlı GNSS konumlandırma mekan yardımı için çift bantlı Wi-Fi ve hücresel bağlantı gibi özellikler sayesinde çocukların saat yoluyla konumunun nerede olurlarsa olsunlar bulunabileceğini söylüyor. Cihazın uygulaması hem Android hem iOS ile tam uyumlu olacak. Gerçek zamanlı ne yaptıklarını izleme, görüntülü aramalar, ebeveyn kontrolleri, telefondan güvenli veya tehlikeli bölgeler belirleyip çocuklar o yerlere gittiğinde uyarı alma gibi güvenlik özellikleri var. Saatlerin yan taraflarında acil durum mesajı gönderen bir SOS düğmesi de bulunuyor.

kids1

Saat ayrıca duygusal iyilik hali takibi ve kalp atış hızı izleme gibi sağlık asistanı özelliklerini içeren saatler 1 güne kadar çıkan pil ömrü sunulacak. Mavi ve pembe olarak gelen standart model 249 euro, siyah ve mor olarak gelen Pro model ise 410 euro’luk fiyata sahip

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Kutusunda Ekranla Gelen, 21 Dilde Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Uygun Fiyatlı ANC Kulaklık Edifier Lolli5 Tanıtıldı

Kutusunda Ekranla Gelen, 21 Dilde Gerçek Zamanlı Çeviri Yapabilen Uygun Fiyatlı ANC Kulaklık Edifier Lolli5 Tanıtıldı

Yeni Televizyon Arayanlar Kaçırmasın! BİM, Uygun Fiyata 65 İnç QLED TCL TV Satacak!

Yeni Televizyon Arayanlar Kaçırmasın! BİM, Uygun Fiyata 65 İnç QLED TCL TV Satacak!

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

A101, Uygun Fiyata 58 İnç Crystal 4K Samsung Televizyon Satacak

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

DJI, Yeni Drone Serisini Tanıttı: Karşınızda Yeni Başlayanlar İçin Müthiş Özellikler Sunan DJI Lito 1 ve Lito X1

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

“Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

“Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Huawei Watch FIT 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Huawei Watch FIT 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

ROBOTİK KOLUYLA DİP KÖŞE TEMİZLEYEN ROBOT SÜPÜRGE: Homend Alex 50 Pro İnceleme

ROBOTİK KOLUYLA DİP KÖŞE TEMİZLEYEN ROBOT SÜPÜRGE: Homend Alex 50 Pro İnceleme

Akıllı Saat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com