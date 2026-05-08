Huawei, çocuklara özel olarak tasarladığı Watch Kids X1 ve X1 Pro kameralı akıllı saatlerini resmen duyurdu. Cihazlar, her ebeveynin almak isteyeceği özelliklere sahip.

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan Çin merkezli Huawei, dün gerçekleştirdiği bir etkinliğinde birçok farklı kategoriden yeni ürünlerini bizlerle buluşturdu. Giyilebilir teknoloji de bunlardan biriydi. Şirket, çocuklar için geliştirilen Watch Kids X1 ve X1 Pro akıllı saatlerini de tanıttı.

Kids X1 serisi akıllı saatler, çocuk dostu ilginç bir tasarım diline sahipler ve HD görüntülü görüşmeler için ön ve arka kameraların yanı sıra doğru çift bantlı uydu ve GNSS konumlandırma özellikleriyle geliyorlar.

Huawei Watch Kids X1 ve X1 Pro neler sunuyor?

Standart model, yepyeni, çevrilebilir ve 360°dönebilen bir tasarıma ve yumuşak bir alabilen silikon kayışa sahip. Pro versiyonu ise, çevirme ve döndürme gibi benzer tasarım özelliklerinin yanı sıra, saati çıkarıp (kutuda bulunan) bir kamera kılıfına yerleştirme seçeneği sunarak çocukların eğlenceli fotoğraflar çekmesine olanak tanıyor.

Her iki akıllı saat de, önceden uygulanmış güneş ışığına karşı koruyucu filmle birlikte 1,82 inç genişliğinde AMOLED ekran var. Bu ekrana FamCare uygulaması ile fotoğraf çekme veya HD görüntülü görüşme yapmayı sağlayan 13 MP’lik arka kamera ve 5 MP’lik ön kamera eşlik ediyor.

HUAWEI, çift bantlı GNSS konumlandırma mekan yardımı için çift bantlı Wi-Fi ve hücresel bağlantı gibi özellikler sayesinde çocukların saat yoluyla konumunun nerede olurlarsa olsunlar bulunabileceğini söylüyor. Cihazın uygulaması hem Android hem iOS ile tam uyumlu olacak. Gerçek zamanlı ne yaptıklarını izleme, görüntülü aramalar, ebeveyn kontrolleri, telefondan güvenli veya tehlikeli bölgeler belirleyip çocuklar o yerlere gittiğinde uyarı alma gibi güvenlik özellikleri var. Saatlerin yan taraflarında acil durum mesajı gönderen bir SOS düğmesi de bulunuyor.

Saat ayrıca duygusal iyilik hali takibi ve kalp atış hızı izleme gibi sağlık asistanı özelliklerini içeren saatler 1 güne kadar çıkan pil ömrü sunulacak. Mavi ve pembe olarak gelen standart model 249 euro, siyah ve mor olarak gelen Pro model ise 410 euro’luk fiyata sahip