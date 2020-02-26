"Google, Huawei'yle Çalışmak İçin Lisans Başvurusu Yaptı"

Huawei bir süredir, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarında Google Servisleri'ni kullanamıyor. Ortaya atılan son iddialara göre Android ve Google Play Store'un genel başkan yardımcısı Samir Samat, Huawei ile yeniden birlikte çalışmak için ABD'ye lisans başvurusunda bulundu.

ABD yönetiminin Çinli teknoloji devi Huawei'ye karşı almış olduğu ticaret yasağı, en çok akıllı telefon sektörünü etkiledi. Çünkü Huawei, akıllı telefon sektörünün bir numarası olmak istediğini her fırsatta dile getiriyor, bu yolda da emin adımlarla ilerliyordu. Ancak ticaret yasağı kararının Google ile Huawei arasındaki ticareti askıya alması, Huawei telefonlarda Google Servisleri'nin olmamasına yol açtı ve bu da hem Huawei'yi hem de tüketicileri doğrudan etkiledi.

Beyaz Saray yönetimi, Huawei'ye karşı uyguladığı ticaret yasağını kısa bir süre içerisinde esnetmeye karar verdi. Yapılan açıklamalarda, Huawei ile ticaret yapmak isteyen şirketlerin bir lisans programına dahil olması gerektiği ve ancak bu lisans kapsamında ticaret yapılabileceği belirtildi. Pek çok ABD'li teknoloji devi, Beyaz Saray'ın bu kararının ardından lisans alabilmek için başvuru yaptı. Google ise bugüne dek bu konuyla ilgili sessiz kalmıştı.

Şimdiyse Alman basını, Android ve Google Play Store'dan sorumlu genel başkan yardımcısı Samir Samat'ın, verdiği bir röportaj sırasında Google'ın harekete geçtiğini söylediğini duyurdu. Samat'ın açıklamalarına göre teknoloji devi, Huawei ile yeniden ticaret yapabilmek için yetkili kurumlara başvuru yaptı. Başvurunun ne zaman sonuçlanacağına dair herhangi bir şey söylemediği belirtilen Samat'ın açıklamaları, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı.

Google, Samat'ın açıkladığı gibi lisans başvurusunda bulunduysa ve Beyaz Saray yönetimi de Google ile Huawei'nin ticaret yapmasına onay verirse, akıllı telefon sektöründe işlerin yeniden normale döneceğini söyleyebiliriz. Çünkü Huawei, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü gerek amiral gemisi gerek bütçe dostu telefonlarında Google Servisleri'ni kullanamamıştı.

Huawei'nin HMS çalışmaları, Google'ı harekete geçirmiş olabilir

Huawei'nin Google Servisleri'nden yoksun olan telefonlarının başında, kısa bir süre önce Türkiye pazarına da giren Mate 30 Pro bulunuyor. Huawei yetkilileri, geçtiğimiz dönemlerde yaptıkları açıklamalarda, Google ile lisans sorununun çözülmesi halinde Mate 30 Pro'yu derhal güncelleyeceklerini ve Google Servisleri'ni kullanıcılara sunacaklarını açıklamışlardı. Yaşanan gelişmeler, Mate 30 serisinin bir süre sonra Google Servisleri'ni içeren bir güncelleme alabileceğini gösteriyor.

Huawei, Google ile arası bozulduktan sonra kendi mobil servisleri için harekete geçti. Bir süredir "Huawei Mobile Services" (HMS) isimli bu hizmet için çalışmalarını yürüten Huawei, Google Servisleri'nin alternatifi olabilmek için elinden geleni yapıyor. Eğer iddialar doğru ise Google'ın, HMS'nin gümbür gümbür gelişinden çok da memnun olmadığını açıkça söyleyebiliriz.