Google Play Store'a Rakip Platform Hazırlığına Başlandı

Çinli telefon devleri Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun Çin dışındaki geliştiricilere, uygulamalarını sergileyebilecekleri bir platform kurmaya hazırlandığı söyleniyor. Uzmanlar, bu girişimin Google Play Store'a alternatif olacağını belirtiyorlar.

ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ticaret savaşlarının en önemli hedeflerinden olan Huawei'nin de aralarında bulunduğu 4 Çinli telefon devi önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo, Çin dışındaki geliştiriciler için uygulamalarını eş zamanlı olarak yükleyebilecekleri bir platform oluşturacak. Uzmanlar, bu adımın Google Play Store'ın egemenliğine meydan okuyacağını düşünüyor.

Dört şirket de Global Developer Service Alliance (GDSA - Kürsel Geliştirici Hizmet Birliği) adı verilen platform konusundaki pürüzleri giderdi. GDSA'nın, oyun, müzik, sinema ve diğer uygulamaların geliştiricilerine, uygulamalarını yurtdışı piyasalarda pazarlamayı kolaylaştıracak. GDSA'nın mart ayında hizmete geçmesinin hedeflendiği belirtiliyor ancak Corona virüs salgınının bu tarihe etki edip etmeyeceği bilinmiyor.

Google, Play Store'dan 8,8 milyar dolar kazandı

Platformun ilk etapta, içinde Hindistan, Endonezya ve Rusya'nın da bulunduğu 9 bölgeyi kapsayacağı belirtiliyor. Huawei, Xiaomi ve BBK Electronics'in sahibi olduğu Oppo ve Vivo'dan yetkililer Reuters'a konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Sensor Tower analistlerinden Katie Williams'a göre Çin Halk Cumhuriyeti'nde hizmetleri yasaklı olan Google, Play Store'dan küresel olarak 2019 yılında 8,8 milyar dolar elde etti. Google Play Store aynı zamanda oyun, müzik ve film de satıyor ve bu satışlardan yüzde 30 komisyon alıyor. Google da haber hakkında görüş bildirmedi.

Canalys'te Dolaşım Başkan Yardımcısı Nicole Peng, dört şirketten her birinin diğerlerinin güçlü olduğu bölgeleri kaldıraç olarak kullanmak istediğini belirtiyor. Buna göre Xiaomi Hindistan'da, Vivo ve Oppo Güneydoğu Asya'da, Huawei ise Avrupa'da güçlü bir kullanıcı pazarına sahip. Peng ayrıca, platform sayesinde Google'a karşı müzakere gücünün de artacağını belirtiyor.

Dört şirketin 2019'un son çeyreğindeki payı yüzde 40

Bu dört şirket, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde küresel telefon sevkiyatının yüzde 40,1'ini oluşturuyor. Huawei, ABD-Çin ticaret savaşları nedeniyle Google hizmetlerinden mahrum kalırken Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun Google hizmetlerine erişimi devam ediyor.

IDC'de akıllı telefon analisti olan Will Wong'a göre, Çinli şirketler telefon satışlarının yavaşlamasının yarattığı açığı yazılım ve hizmet alanında kapatmak istiyor. Huawei, Google'a olan bağımlılığını kendisine ait Harmony OS işletim sistemini geliştirerek de azaltmayı hedefliyor.

GDSA'nın internet sitesinde Hong Kong merkezli Android ekosistem platformu Wanka Online'ın da logosu yer alıyor. Wanka Online platforma dahil olduğu iddialarına yanıt vermedi.

GDSA'nın bazı uygulama geliştiricileri için çekici olabileceği düşünülüyor. Google Play Store'un çok kalabalık oluşu, teşhiri kolaylaştırabilir. Aynı zamanda yeni platformun daha iyi parasal teşvikler sağlayabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte, 4'lü birlikte hangi şirketin ağırlığının ne olacağına dair sorunların, platformun yönetilmesini zorlaştırabileceği düşünülüyor.