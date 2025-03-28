ABD'nin yaptırımları sonrası zor günler geçiren Huawei, geride bıraktığımız yılda elde ettiği rekor gelir ile şaşaalı günlerine geri dönüyor.

Yıllarca süren zorlu yaptırımların ardından Huawei geçtiğimiz yıl büyük bir başarı ve rekor gelir elde etti.

ABD'nin sert yaptırımları sonrası Huawei, tabiri caizse "hayatta kalma modu" olarak tanımlayabileceğimiz bir sürece girmişti ancak şirket; yazılım, ve çip üretiminde yaptığı yatırımlarla bu süreçten çıkmayı başardı.

Huawei yaptırımlardan bu yana neler yaptı?

Huawei, yeni gelir kaynakları oluşturmak için Batı teknolojisine alternatifler geliştirdi ve Çinli yetkililer ile devlet destekli firmaları da dâhil ederek önemli iş birlikleri yaptı.

Android tarafında yediği yaptırımlar sonrası şirket, HarmonyOS adlı kendi işletim sistemini geliştirerek şu anda bir milyardan fazla cihazda kullanılmasını sağladı. Çip alanında ise ABD'nin kısıtlamalarına rağmen NVIDIA ile rekabet edebilecek yapay zekâ donanımları geliştirdi.

Gelirler 2020 seviyesine çok yakın

Şirket yıllık sonuçları resmî olarak açıklamasa da gelen ilk bilgiler, 2024 yılı toplam gelirinin 860 milyar yuan (yaklaşık 118 milyar dolar) seviyesinde olduğu yönünde. Bu rakam, Huawei'nin yaptırımlar öncesi 2020'de ulaştığı 891 milyar yuanlık zirve yılına oldukça yakın.

Huawei ile ilgili diğer içeriklerimiz:

Peki siz Huawei model bir ürün kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.