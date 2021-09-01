Hyundai, eylül ayı içerisinde duyuracağı ultra kompakt SUV modeli Casper'ın bazı fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntüler, aracın neredeyse bir hatchback'ten bile küçük olacağını gözler önüne seriyor. Minik bir motorla gelecek Casper'ın iç tasarım detayları ise henüz bilinmiyor.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü otomobillerle sektördeki yerini güçlendirmeyi başaran Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, eylül ayında bir lansman etkinliği düzenleyecek. Bu lansman kapsamında Casper isimli yeni bir mikro SUV duyuracak şirket, bu aracın görüntülerini ilk kez paylaştı. Aracın ultra kompakt yapısı bile tüketiciler için tercih nedeni olacak gibi görünüyor.

Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan araç, adeta bir kutuyu andırıyor. Bütün haliyle her şeye rağmen oldukça şık görünen Casper, sahip olduğu LED farlar, modern tasarım dili ve cam tavanı ile de dikkat çekiyor. Hyundai'ın ultra kompakt SUV'u, özellikle de şehir trafiği için uygun bir yapıya sahip.

Karşınızda Hyundai Casper

Hyundai yetkilileri, Casper'ın boyutlarını resmi olarak açıklamadılar. Ancak araçla ilgili sızdırılan bilgiler, Casper'ın 3.595 mm uzunluğa, 1.595 mm genişliğe ve 1.575 mm de yüksekliğe sahip olacağını gösteriyor. Yani Hyundai, hatchback araç sınıfını sağından solundan sündürerek, bir SUV oluşturmuş gibi görünüyor. Bu arada, Casper'dan çok daha kalıplı hatchback araçların olduğunu da atlamamak gerekiyor.

Hyundai Casper, 2 motor seçeneği ile gelecek. Bu motor seçeneklerinden birincisi 1.0 litrelik atmosferik motor, ikincisi ise yine 1.0 litrelik turbo benzinli olarak karşımıza çıkacak. Atmosferik motorun 76 beygir, turbo motorun ise 100 beygir gücünde olacağı, ayrıca her iki motor seçeneğinin de 4 ileri otomatik şanzıman ile destekleneceği belirtiliyor.

Yaklaşmakta olan aracın dış tasarımını gösteren Hyundai yetkilileri, iç tasarım ile ilgili hiçbir ipucu vermediler. Ancak hemen yukarıda yer alan fotoğraf, bu aracın orta konsolunda araç hacmine kıyasla büyük duran bir multimedya ekranı olacağını gösteriyor. Şirketin eylül ayı içerisinde düzenleyeceği lansman, Hyundai Casper'ın tüm detaylarını gün yüzüne çıkarmış olacak.